سمو ولي العهد يتسلم التقرير السنوي العاشر لأعمال هيئة تشجيع الاستثمار المباشر 2024-2025

استقبل سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله بقصر بيان صباح اليوم معالي مدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر الشيخ الدكتور مشعل جابر الأحمد الجابر الصباح ونائب رئيس مجلس إدارة هيئة تشجيع الاستثمار المباشر وفاء أحمد القطامي والسادة أعضاء الهيئة حيث قدموا لسموه حفظه الله التقرير السنوي العاشر لأعمال الهيئة لسنة (2024-2025).