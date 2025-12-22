“الكويتية للأسر المتعففة” توزع كسوة الشتاء على عاملين مقيمين ترجمة للعمل الخيري والإنساني الكويتي

عملية ترتيب كسوة الشتاء لتوزيعها على المستفيدين

نظمت الجمعية الكويتية للأسر المتعففة اليوم الإثنين حملة لتوزيع كسوة الشتاء على عاملين مقيمين في البلاد بغية تعزيز قيم التكافل والتراحم وترجمة للعمل الخيري والإنساني الكويتي.

واستفاد نحو 500 مقيم من الحملة التي وفرت احتياجات أساسية للوقاية من برد الشتاء مثل البطانيات والملابس بما يسهم في التخفيف من الأعباء المعيشية عنهم ويعزز شعورهم بالاهتمام.

وأسهم تعاون وزارة التربية مع (الجمعية) في إنجاح الحملة من خلال تخصيص إحدى المدارس لتوزيع كسوة الشتاء على المستفيدين بما وفر بيئة مناسبة ومنظمة لتنفيذها وضمان وصول المساعدات إلى المستحقين بيسر وكفاءة.