وزير الإعلام يشيد بالتعاون الثنائي مع البحرين ويؤكد أهمية استمرار الزيارات المشتركة

جانب من جولة وزير الاعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب الكويتي عبدالرحمن المطيري خلال زيارته لمملكة البحرين

أكد وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب الكويتي عبدالرحمن المطيري في المنامة اليوم الاثنين أهمية مواصلة تبادل الزيارات الرسمية بين دولة الكويت ومملكة البحرين الشقيقة لما لها من دور فاعل في تعزيز التعاون الإعلامي وتطوير الشراكة بين البلدين في مختلف المجالات وصولا إلى آفاق أرحب.

جاء ذلك في تصريح للوزير المطيري لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) بمناسبة ختام زيارته الرسمية إلى مملكة البحرين تلبية لدعوة وزيرة الإعلام البحريني الدكتور رمزان النعيمي والتي استمرت ثلاثة أيام.

وأشاد الوزير المطيري بما وصل إليه التعاون الثنائي في جميع المجالات مؤكدا أن العلاقات الكويتية – البحرينية تمثل نموذجا متميزا للتكامل والتنسيق القائم على الثقة والاحترام وتحظى باهتمام بالغ من القيادة الحكيمة للبلدين الشقيقين.

وأعرب الوزير المطيري عن خالص شكره وتقديره لمملكة البحرين قيادة وحكومة وشعبا على حسن الاستضافة وكرم الضيافة وحفاوة الترحيب التي حظي بها والوفد المرافق طوال فترة الزيارة.

ولفت إلى أنه تشرف خلال الزيارة بلقاء العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة وولي عهد مملكة البحرين رئيس مجلس الوزراء الأمير سلمان آل خليفة حيث تم خلال اللقاءين التأكيد على متانة العلاقات بيت البلدين الشقيقين والحرص الدؤوب على تعزيزها في مختلف المجالات خاصة الإعلامية والثقافية بما يعزز المصالح المشتركة ويدعم مسيرة الشراكة الاستراتيجية بين الكويت والبحرين.

وأضاف أنه استعرض أيضا مع وزير الإعلام البحريني سبل تعزيز العمل المشترك في المجالات الإعلامية وتطوير البرامج والمشاريع التي تدعم تبادل الخبرات وتحقق التكامل بين مؤسسات الإعلام في البلدين.

وأوضح الوزير المطيري أن الزيارة شهدت الإطلاع على عدد من المعالم الثقافية والإعلامية البارزة برفقة وزير الإعلام البحريني الدكتور رمزان النعيمي حيث بدأت بزيارة القرية التراثية ووزارة الإعلام.

وأضاف أنه حضر أيضا بمعية رئيس هيئة البحرين للثقافة والآثار البحريني الشيخ خليفة آل خليفة فعاليات مهرجان ليالي المحرق وتعرف على مسار اللؤلؤ فيما زار سوق البراحة بمعية وزيرة السياحة البحرينية فاطمة الصيرفي مشيرا إلى أن هذه المحطات تعكس الاهتمام البحريني بتوظيف التراث والثقافة في دعم العمل الإعلامي والثقافي والسياحي.

وأشاد الوزير المطيري بما تتمتع به مملكة البحرين الشقيقة من ثراء ثقافي واعتزاز بهويتها الوطنية مؤكدا أن صون التاريخ والمحافظة على الموروث الأصيل وتقديمه بصورة حضارية يعكس رؤية واضحة تجعل الثقافة رافدا مهما للتنمية وتعزيز الانتماء الوطني.