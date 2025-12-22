توقيع اتفاقية شراء قطعة أرض لإنشاء مباني قنصلية الكويت في كوانزو

قنصل عام دولة الكويت في مدينة كوانزو عبد الله التركي مع مدير مكتب الخدمات التابع لوزارة الخارجية في مقاطعة كوانغدونغ ما ونغ فنغ

وقعت القنصلية العامة لدولة الكويت في مدينة كوانزو اليوم الاثنين الاتفاقية التنفيذية الخاصة بشراء قطعة الأرض المخصصة لإنشاء مباني القنصلية.

وقالت القنصلية في بيان تلقت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) نسخة منه أن ذلك جرى خلال مراسم رسمية أقيمت في مبنى مكتب الخدمات التابع لوزارة الخارجية الصينية في مقاطعة كوانغدونغ.

ونقل البيان عن قنصل عام دولة الكويت في مدينة كوانزو عبد الله التركي القول إن توقيع الاتفاقية التنفيذية يعد خطوة تاريخية ومفصلية في مسار تعزيز الحضور الدبلوماسي والمؤسسي لدولة الكويت في جنوب جمهورية الصين الشعبية.

وأكد أن هذا الإنجاز يعكس متانة العلاقات الكويتية – الصينية وحرص الجانبين على تطوير التعاون الثنائي في مختلف المجالات.

وأضاف أن توقيع الاتفاقية يأتي في وقت يحتفل فيه البلدان بمرور 55 عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما الأمر الذي يضفي على هذا الحدث بعدا رمزيا مهما يجسد عمق الصداقة والشراكة الاستراتيجية القائمة بين دولة الكويت وجمهورية الصين الشعبية.

وأشاد بمكتب الخدمات التابع لوزارة الخارجية في مقاطعة كوانغدونغ على ما بذله من جهود مقدرة وتعاون مثمر في تذليل الإجراءات ذات الصلة والتنسيق المستمر مع الجهات المعنية بما أسهم في استكمال الخطوات اللازمة للتوقيع على الاتفاقية بروح إيجابية وبناءة.

ومن جانبه أكد مدير مكتب الخدمات التابع لوزارة الخارجية في مقاطعة كوانغدونغ ما ونغ فنغ أن توقيع الاتفاقية التنفيذية الخاصة بقطعة الأرض يشكل محطة مهمة في مسار التعاون الثنائي بين جمهورية الصين الشعبية ودولة الكويت.

وأوضح أن الاتفاقية لا تقتصر أهميتها على الجوانب الإجرائية والتنظيمية فحسب بل تحمل دلالة رمزية ومؤسسية تعكس مستوى الثقة المتبادلة بين الجانبين وتؤكد حرص القيادة الصينية على دعم وتعزيز حضور البعثات الدبلوماسية للدول الصديقة في مدينة كوانزو.

وأشار إلى أن دولة الكويت تعد أول دولة عربية تمتلك قطعة أرض مخصصة لإنشاء مقر رئيسي لقنصليتها في مدينة كوانزو بما يعكس المكانة المتميزة التي تحظى بها لدى الجانب الصيني.

كما أفاد بأن حجم التبادل التجاري بين دولة الكويت وجمهورية الصين الشعبية خلال عام 2025 شهد مستويات متقدمة تعكس متانة العلاقات الاقتصادية الثنائية بين البلدين معربا عن تطلعه إلى مواصلة العمل المشترك لتعزيز حجم التجارة والاستثمارات المتبادلة خلال المرحلة المقبلة.

وأكد التزام المكتب بمواصلة تقديم الدعم والتسهيلات اللازمة المراحل العمل المقبلة بما يسهم في إنجاز مشروع القنصلية وفق الأطر المتفق عليها وتعزيز الشراكة العملية بين الجانبين.

يذكر أن الجانبين أكدا خلال مراسم التوقيع أن هذا الإنجاز يمثل خطوة نوعية تعزز الحضور المؤسسي لدولة الكويت في مدينة كوانزو وتؤسس لمرحلة جديدة من التعاون العملي بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك.