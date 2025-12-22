بورصة الكويت توقع مذكرة تفاهم مع البورصة الدولية لتعزيز التعاون والترابط بين الأسواق

الرئيس التنفيذي لبورصة الكويت محمد سعود العصيمي والرئيس التنفيذي لشركة بورصة الكويت محمد سعود العصيمي

في إطار التزامها المتواصل بتعزيز مكانة سوق المال الكويتي كمركز مالي واستثماري جاذب على المستويين الإقليمي والدولي، أعلنت بورصة الكويت، البورصة الرائدة إقليمياً و المصنفة كسوق ناشئ ضمن أبرز مؤشرات الأسواق العالمية، عن توقيع مذكرة تفاهم استراتيجية مع مجموعة البورصة الدولية، المشغّل لـلبورصة الدولية، وهي بورصة منظمة توفر مجموعة متنامية من المنتجات المالية، وتتخذ من غيرنزي (Guernsey) مقراً رئيسياً لها، ولها تواجد وأعضاء في العاصمة الأيرلندية دبلن، ومدينة جيرسي، والعاصمة البريطانية لندن، وغيرها من المراكز المالية الدولية.

تهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون الفني والمعرفي بين الجانبين، واستكشاف فرص تطوير الأسواق المالية من خلال التبادل المهني للخبرات، والتعاون في مساعي ابتكار منتجات مالية جديدة، فضلاً عن دعم مبادرات التمويل المستدام. وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود بورصة الكويت المستمرة لتعميق حضورها الدولي وتعزيز مكانة سوق المال الكويتي كوجهة موثوقة للمستثمرين الإقليميين والدوليين.

وقّع مذكرة التفاهم كلٌ من السيد/ محمد سعود العصيمي، الرئيس التنفيذي لبورصة الكويت، والسيد/ سيس فيرماس (Cees Vermaas)، الرئيس التنفيذي للبورصة الدولية (TISE)، وذلك تأكيداً على التزام الجانبين بتعزيز أواصر التعاون وتطوير مجالات العمل المشترك بين السوقين.

تعليقاً على توقيع مذكرة التفاهم، صرّح الرئيس التنفيذي لشركة بورصة الكويت، السيد/ محمد سعود العصيمي قائلاً: “يأتي توقيع هذه المذكرة تأكيداً على التزام بورصة الكويت بتعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات مع المؤسسات المالية العالمية، بما يرسّخ مكانة السوق الكويتي كوجهة استثمارية جاذبة في المنطقة. تمثل هذه الشراكة خطوة مهمة نحو استكشاف فرص تطوير المنتجات المالية، ودعم مبادرات التمويل المستدام، وتبادل المعرفة في مجالات التكنولوجيا المالية والبنية التحتية للأسواق.”

وأضاف قائلاً: “إننا في بورصة الكويت نؤمن بأن تعزيز التعاون مع البورصات العالمية والمنظمات الدولية يُسهم في فتح آفاق جديدة لتطوير السوق الكويتي وتعزيز تنافسيته على المستويين الإقليمي والدولي، وذلك تماشياً مع رؤية البورصة في دعم النمو الاقتصادي الوطني وتوسيع قاعدة المستثمرين المحليين والعالميين.”

ويأتي توقيع مذكرة التفاهم بين بورصة الكويت ومجموعة البورصة الدولية (TISEG) في إطار تنامي العلاقات التنظيمية بين دولة الكويت وغيرنزي (Guernsey)، عقب توقيع هيئة أسواق المال الكويتية مذكرة تفاهم مماثلة مع هيئة الخدمات المالية في غيرنزي في أغسطس 2025، بما يعكس حرص الجانبين على تعزيز التعاون الرقابي وتبادل الخبرات لدعم تطوير الأطر التنظيمية ورفع كفاءة الإشراف والحوكمة بين الأسواق المالية.

ومن جانبه، قال السيد/ سيس فيرماس (Cees Vermaas)، الرئيس التنفيذي للبورصة الدولية (TISE): يسعدنا توقيع مذكرة التفاهم مع بورصة الكويت، وهي إحدى أبرز أسواق المال في منطقة الشرق الأوسط. تجمعنا رؤية مشتركة تقوم على تطوير بيئة مالية أكثر ترابطاً واستدامة، من خلال تبادل الخبرات واستكشاف فرص التعاون في مجالات الإدراجات المتخصصة والمنتجات المبتكرة. هذا ونتطلع إلى العمل مع بورصة الكويت في مشاريع تعزز التكامل بين الأسواق، وتُسهم في خلق قنوات استثمارية جديدة تربط المستثمرين العالميين بالفرص الواعدة في الكويت والمنطقة.”

تشرف البورصة الدولية على أكثر من 4,500 ورقة مالية مدرجة، بإجمالي قيمة سوقية تتجاوز 750 مليار جنيه إسترليني، وقاعدة مُصدرين تضم شركات ومؤسسات من أكثر من 35 دولة حول العالم. كما تُعد البورصة الدولية إحدى أبرز أسواق السندات في أوروبا، وسوق رائد لإدراج أدوات الدين، بما في ذلك ديون شركات الأسهم الخاصة، والسندات مرتفعة العائد، والتوريق، ومنتجات التمويل الإسلامي بما في ذلك الصكوك. كما تستحوذ على نحو 45% من إجمالي الصناديق الاستثمارية العقارية المدرة للدخل البريطانية (UK REITs) المدرجة في الأسواق، وتوفر منصة لإدراج مجموعة واسعة من منتجات التمويل المستدام، ما يعكس مكانتها كمركز متخصص في الإدراجات المهنية وأدوات الدين والتمويل المستدام.