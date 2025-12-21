بورصة الكويت تحصد جائزة “أفضل علامة تجارية في قطاع المال والاستثمار” من World Branding Awards للعام الثاني على التوالي

الرئيس التنفيذي لبورصة الكويت محمد سعود العصيمي

أعلنت بورصة الكويت عن فوزها بجائزة “أفضل علامة تجارية في قطاع المال والاستثمار”، وذلك خلال حفل جوائز World Branding Awards المرموقة، والتي أقيمت في متحف أوساكا سيتي للفنون الجميلة في اليابان، بمشاركة نخبة من المختصين والمهنيين من مختلف دول العالم، حيث تم تكريم أفضل العلامات التجارية العالمية التي تميّزت بأدائها وقيمتها السوقية وحضورها المؤثر لدى المستهلكين والمتعاملين.

ويعد هذا التتويج، الذي تحققه البورصة للعام الثاني على التوالي، تأكيداً لتميزها المؤسسي وجهودها المستمرة في تطوير سوق المال الكويتي وتعزيز حضورها على المستويين الإقليمي والدولي. كما يرسّخ هذا الإنجاز مكانة بورصة الكويت كمؤسسة مالية رائدة، مدفوعة بقيم الاستدامة والمسؤولية المجتمعية، وركيزة أساسية في دعم رؤية الكويت لتكون مركزاً إقليمياً رائداً في قطاع المال والاستثمار.

تنظم جوائز World Branding Awards من قبل منتدى العلامات التجارية العالمي (World Branding Forum)، وهي المنظمة الدولية غير الربحية المعنية بتطوير معايير قطاع العلامات التجارية ودعم مجتمع الممارسين والمستهلكين على حد سواء. وتحتفي الجوائز سنوياً بنخبة العلامات التجارية العالمية والإقليمية والوطنية التي برزت بأدائها وإنجازاتها وقيمتها السوقية وتأثيرها لدى جمهورها.

وتتميز آلية التقييم في جوائز World Branding Awards بشموليتها ودقتها، حيث تعتمد على ثلاث مسارات متكاملة تساهم بنسب متوازنة في النتيجة النهائية:

تقييم العلامة التجارية – 30%

يجري فريق البحث في World Branding Forum تقييماً مالياً للعلامة التجارية باستخدام منهجية تعتمد على نموذج الدخل المتوقع، مع الأخذ بعين الاعتبار البيانات المنشورة للشركات المدرجة.

تصويت الجمهور عبر الإنترنت – 30%

يتم تشغيل منصة إلكترونية متخصصة للترشيحات والتصويت، والتي تتيح للمستهلكين والمتعاملين المشاركة في اختيار العلامات الأبرز. ورغم أن هذا المسار يعكس شعبية العلامة، فإن تأثيره يمثل جزءاً من عملية تقييم متوازنة لا تعتمد على التصويت وحده.

أبحاث السوق – 40%

يُجري مركز الأبحاث التابع للمنتدى دراسات استقصائية ميدانية تستهدف المستهلكين والمتعاملين في الدول المشمولة بالجوائز، وتساهم نتائجها في قياس الانطباع الفعلي للجمهور تجاه العلامة التجارية على المستويين المحلي والعالمي.

صورة الجائزة

يأتي فوز بورصة الكويت بهذه الجائزة تقديراً لأدائها المتميز في المعايير الثلاثة الرئيسية التي تستند إليها الجائزة، ما يعكس قوة علامتها المؤسسية، وتقدير الجمهور لها، ورسوخ حضورها السوقي.

وفي تعليقه على هذا الإنجاز، قال السيد/ ناصر مشاري السنعوسي، الرئيس الأول للتسويق والاتصال المؤسسي في بورصة الكويت: «يسر بورصة الكويت نيل هذه الجائزة المرموقة من World Branding Forum للسنة الثانية على التوالي، والتي تُعد شهادة عالمية جديدة تأكد قوة العلامة التجارية لبورصة الكويت، ورسوخ هويتها المؤسسية القائمة على النزاهة والعدالة والشفافية. لقد عملت البورصة بشكل ممنهج على تطوير حضورها المؤسسي، بما يعكس قيمها ورسالتها، وترسيخ مكانتها كجهة تنظيمية وتشغيلية موثوقة تدعم استقرار السوق وكفاءته، وتُسهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.»

وأضاف: «يمثل هذا التكريم نتاج التزام مؤسسي ثابت، وجهود فريق عمل محترف، وثقة متنامية من المستثمرين والمتعاملين، وتعاون وثيق مع الشركاء وأصحاب المصالح، الأمر الذي يشكل ركيزة أساسية في مسيرة البورصة نحو تعزيز مكانتها كعلامة مالية رائدة على المستويين الإقليمي والدولي.»

كان عام 2025 محطة فارقة في مسيرة بورصة الكويت، حيث حققت تقدماً ملحوظاً في تنفيذ برنامج تطوير السوق بالتعاون مع منظومة سوق المال، ما ساهم في توسيع فرص الاستثمار وتعزيز مستويات السيولة، الأمر الذي انعكس إيجاباً على متانة المركز المالي للبورصة، وعزز من قيمة علامتها التجارية.

وفي إطار التزامها بدورها المجتمعي، واصلت بورصة الكويت إطلاق وتنفيذ مبادرات نوعية في مجالات التعليم والثقافة المالية، وتمكين الجيل القادم من المبادرين ورواد الأعمال، وغيرها من المبادرات النوعية، انطلاقاً من إيمانها الراسخ بأن القيمة الحقيقية للعلامة التجارية لا تُقاس بالحضور الإعلامي فقط، بل بالتأثير الملموس، والشفافية، وبناء جسور تواصل فعّال مع مختلف فئات المجتمع.

هذا ويُجسد فوز بورصة الكويت بهذه الجائزة العالمية قدرتها على كسب ثقة المستثمرين، وترسيخ مكانتها لدى الجمهور، بما يعكس توازناً بين الأداء المؤسسي والقبول المجتمعي، وهو ما يُعد من أبرز سمات العلامات التجارية الناجحة.

كما تؤكد بورصة الكويت التزامها بدعم رؤية دولة الكويت في ترسيخ مكانتها كمركز مالي واستثماري رائد في المنطقة، مستلهمةً من هذا الإنجاز مزيداً من الثقة والعزيمة لمواصلة طريقها نحو الريادة والتميز.

تعليقا على فوز بورصة الكويت، قال رئيس مجلس الإدارة العالمي لمنتدى العلامات التجارية العالمي، السيد/ ريتشارد رولز: “يعد الحصول على لقب أفضل علامة تجارية أكثر من مجرد إنجاز، فهو اعتراف متجدر يستند إلى ثقة الجمهور الذي يمنح الشركة التقدير ويقدم إثباتاً حقيقياً لمصداقيتها. كما يعتبر التصويت العام أسمى أشكال تأكيد العلامة التجارية، إذ يحوّل الانطباع إلى دليل، والتسويق إلى معنى، والحضور إلى ثقة. ذلك وتتجاوز جوائز World Branding Awards الاحتفاء بالنجاح، إذ تسلط الضوء على الجهد المستمر، والرؤية العميقة، والتأثير العاطفي وراء هذا النجاح، وتُكرَّم كل علامة تجارية على منصة عالمية لما تمثّله من قيم ورسالة.”

تواصل بورصة الكويت تعزيز بنيتها التحتية المالية بما يتوافق مع أفضل الممارسات والمعايير العالمية، وتسعى لتعميق تكاملها مع الأسواق الدولية، ما يتيح فرصاً أوسع للمستثمرين المحليين والدوليين على حد سواء. وتستند استراتيجيتها إلى مبادئ الشفافية والحوكمة الرشيدة، ما يجعلها بيئة استثمارية جاذبة وشريكاً موثوقاً في دعم نمو الاقتصاد الوطني.

ذلك ونجحت البورصة في ترسيخ هوية مؤسسية قوية من خلال تعزيز التواصل مع المجتمع الاستثماري، وتبني أفضل ممارسات الإفصاح والحوكمة، وتعزيز الاستدامة المؤسسية، ما وضعها نموذجاً يُحتذى به على مستوى المنطقة، وعزز مكانتها الريادية في إدارة عمليات التداول والمساهمة في رسم مستقبل الاقتصاد الكويتي.