الاحتلال يوافق على إقامة 19 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة

مستوطنة في الضفة الغربية المحتلة

وافق المجلس الأمني في دولة الاحتلال الأحد على إقامة 19 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة، ما يرفع عدد المستوطنات التي تمت الموافقة عليها خلال السنوات الثلاث الأخيرة إلى 69 مستوطنة، وفق ما ذكر بيان رسمي.

وجاء في بيان صادر عن مكتب وزير المالية اليميني المتطرف بتسلئيل سموطريتش “تمت الموافقة في المجلس الوزاري المصغّر على اقتراح وزير المالية بتسلئيل سموطريتش ووزير الدفاع يسرائيل كاتس، لإقرار وتنظيم 19 مستوطنة جديدة” في الضفة الغربية المحتلة، واصفا الخطوة بأنها “تاريخية”.

وبحسب البيان “تُعد مواقع هذه المستوطنات ذات أهمية استراتيجية عالية، ويتصدرها إعادة إقامة مستوطنتي غانيم وكاديم” اللتين سبق أن أزيلتا في شمال الضفة الغربية.