أمين عام مجلس التعاون يرفع أسمى آيات التهاني لسمو أمير البلاد بالذكرى الثانية لتولي سموه مقاليد الحكم

الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي

رفع الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي اليوم السبت أسمى آيات التهاني وأصدق عبارات التبريكات إلى مقام حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه بمناسبة الذكرى الثانية لتولي سموه مقاليد الحكم.

وقال البديوي في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) “أسأل الله العلي القدير أن يمد صاحب السمو بموفور الصحة والعافية وأن يوفقه لمواصلة قيادة دولة الكويت نحو مزيد من التقدم والازدهار ونحو آفاق أرحب وأن يحفظ الله الكويت وشعبها ويديم عليها نعمتي الأمن والاستقرار تحت القيادة الحكيمة لسموه حفظه الله ورعاه وسمو ولي عهده الأمين الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله”.

وأكد البديوي أن حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه منذ توليه سدة الحكم حرص دائما على ترسيخ دولة المؤسسات وتعزيز الأمن والاستقرار ودعم مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة ومواصلة الجهود الرامية إلى تطوير الأداء الحكومي وترسيخ مبادئ العدالة وسيادة القانون وأسهم بشكل كبير في تعزيز مكانة دولة الكويت على جميع المستويات الداخلية والخارجية وبما يواكب تطلعات الشعب الكويتي الكريم.

وأضاف أن الأمانة العامة لمجلس التعاون تثمن وتقدر عاليا ما يوليه حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه من دور محوري في تعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك “وهذا ما لمسته أنا شخصيا خلال لقاءاتي الكريمة مع سموه فقد كانت توجيهاته المباشرة لي بتعزيز العمل الخليجي وبذل العديد من الجهود وتذليل الصعاب كافة”.

وأشاد بالدور القيم الذي قام به سموه حفظه الله ورعاه خلال ترؤس الدورة ال45 السابقة للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وتوجيهاته الكريمة لكل الوزارات والمؤسسات بدولة الكويت بالعمل الدؤوب لدفع مسارات العمل الخليجي المشترك وتعزيز أطر التكامل في المجالات كافة ودعم المبادرات التي من شأنها تعزيز التكامل بين دول المجلس.

وفي الـ20 من ديسمبر عام 2023 تولى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه مقاليد الحكم ليكون الحاكم الـ17 لدولة الكويت بعد مسيرة حافلة بالإنجازات استمرت ستة عقود تولى خلالها مناصب أمنية وعسكرية قبل تزكيته وليا للعهد إضافة إلى مرافقة سموه لحكام البلاد الكرام أو تمثيلهم في العديد من الزيارات والمهمات الرسمية.