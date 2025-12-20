الدوري الإنكليزي: صدارة أرسنال مستمرة أمام مطاردة سيتي وليفربول يواصل صحوته

لاعبو أرسنال يحتفلون بتسجيل هدف

حافظ أرسنال على صدارة الدوري الإنكليزي لكرة القدم قبل حلول فترة الأعياد، بانتصاره على مضيفه إيفرتون 1-0 السبت ضمن المرحلة السابعة عشرة، مبتعدا بفارق نقطتين عن مطارده مانشستر سيتي الذي اعتلى القمة لساعات بعد تخطيه ضيفه وست هام 3-0، فيما استمرت صحوة ليفربول حامل اللقب.

ورفع فريق المدرب الإسباني ميكل أرتيتا رصيده إلى 39 نقطة في المركز الأول الذي يحتله منذ المرحلة السابعة، فيما تجمّد رصيد إيفرتون عند 24 نقطة في المركز العاشر.

سجّل السويدي فيكتور يوكيريس من ركلة جزاء في الدقيقة 27 هدف المباراة الوحيد.

سيّر فريق “المدفعجية” الشوط الأول بشكل مثالي، مفتتحا التسجيل عن طريق يوكيريس من ركلة جزاء احتسبها الحكم سامويل باروت بعد العودة إلى حكم الفيديو المساعد “في ايه آر”، إثر لمسة يد على المدافع الإيرلندي جايك أوبراين (27).

وناب القائم الأيمن عن الدولي جوردان بيكفورد، فردّ تسديدة البلجيكي ليوناردو تروسار (66) ثم تسديدة الإسباني مارتن سوبيمندي (69).

ويُعتبر هذا الانتصار هو الرابع لأرسنال على إيفرتون في المواجهات الست الأخيرة بينهما في الدوري مقابل تعادلين.

سلسلة مثالية لسيتي

وكان المهاجم النروجي إرلينغ هالاند قد قاد سيتي إلى اعتلاء الصدارة موقتا للمرة الأولى منذ نهاية المرحلة الأولى في منتصف آب/أغسطس الماضي، بتسجيله ثنائية في الفوز على الضيف وست هام 3-0.

ورفع سيتي رصيده إلى 37 نقطة، فيما تجمد رصيد وست هام عند 13 نقطة في المركز الثامن عشر.

سجّل هالاند الذي رفع رصيده إلى 25 هدفا في 23 مباراة ضمن جميع المسابقات مع سيتي هذا الموسم، منها 19 في صدارة ترتيب هدافي الدوري، ثنائيته في الدقيقتين 5 و69، وأضاف الهولندي تيجاني رايندرز الهدف الآخر (38).

تقدّم فريق المدرب الإسباني بيب غوارديولا مبكرا، بعدما لعب فيل فودن كرة عرضية من الجهة اليسرى تابعها هالاند وتصدى لها الحارس الفرنسي للضيوف ألفونس أريولا، فعادت إلى النجم النروجي الذي لم يجد صعوبة في إسكانها الشباك من مسافة قريبة (5).

وأثمر ضغط سيتي المُحكم هدفا ثانيا بعد افتكاك الفرنسي ريان شرقي الكرة من البرتغالي ماتيوش فرنانديش، ومنه إلى هالاند الذي مررها من لمسة واحدة إلى رايندز، فسددها الأخير قوية في سقف الشباك (38).

وأنهى هالاند الأمور بمتابعته من مسافة قريبة كرة تهيّأت أمامه بعد دربكة داخل منطقة الجزاء إثر هجمة مرتدة سريعة (69).

ليفربول يواصل صحوته

وحقق ليفربول انتصاره الرابع في المباريات الست الأخيرة ضمن جميع المسابقات بإسقاطه مضيفه المنقوص عدديا توتنهام 2-1 في لندن.

سجّل البديل السويدي ألكسندر أيزاك (56) والفرنسي أوغو إيكيتيكيه (66) لليفربول، والبديل البرازيلي ريشارليسون (83) لتوتنهام.

ورفع ليفربول رصيده إلى 29 نقطة في المركز الخامس متخلفا بفارق الأهداف عن تشلسي الرابع.

في المقابل، تلقى توتنهام خسارته الثانية تواليا في الدوري، فتجمد رصيده عند 22 نقطة في المركز الثالث عشر.

وشهدت الدقيقة 33 معرجا أول في المباراة، عندما وجّه الحكم جون بروكس بطاقة حمراء للهولندي تشافي سيمونز بعد خطأ على مواطنه فيرجيل فان دايك، وذلك بعد العودة إلى حكم الفيديو المساعد “في ايه آر”.

في الدقيقة 56، وبعد تمريرة خاطئة من المدافع الأرجنتيني كريستيان روميرو، وصلت الكرة إلى الألماني فلوريان فيرتس الذي وضع أيزاك في مواجهة المرمى، فاستغل السويدي الفرصة بأفضل طريقة ممكنة مفتتحا التسجيل بعد تسع دقائق فقط من دخوله.

لكنه خرج مصابا بعد تسجيل الهدف مباشرة إثر احتكاك مع الهولندي ميكي فان در فين، فحلّ الهولندي جيريمي فريمبونغ بدلا منه.

وردّت العارضة تسديدة المهاجم الفرنسي لتوتنهام راندال كولو مواني من داخل المنطقة بعد مجهود فردي وإطلاقه كرة حوّل مسارها المجري ميلوش كيركيز (64).

وأضاف إيكيتيكيه الهدف الثاني برأسية من مسافة قريبة إثر عرضية من الجهة اليمنى لفريمبونغ (66).

وقلّص البديل البرازيلي ريشارليسون الفارق بتسديدة إلى يسار مواطنه أليسون بيكر بعد دربكة داخل المنطقة إثر ركلة ركنية (83).

وفي الدقيقة 90+3، وجّه الحكم بطاقة صفراء ثانية لروميرو.

تعادل ثمين لتشلسي أمام نيوكاسل

من ناحيته، قلب تشلسي تأخره بهدفين أمام مضيفه نيوكاسل يونايتد وعاد بتعادل ثمين 2-2.

ورفع تشلسي رصيده إلى 29 نقطة في المركز الرابع، في حين أصبح رصيد نيوكاسل 23 نقطة في المركز الحادي عشر.

سجّل الألماني نيك فولتيماده هدفي نيوكاسل (4 و20)، وريس جيمس (49) والبرازيلي جواو بيدرو (66) هدفي تشلسي.

وتعادل سندرلاند من دون أهداف أمام مضيفه برايتون، رافعا بذلك رصيده إلى 27 نقطة في المركز السادس، فيما يحتل منافسه المركز التاسع برصيد 24 نقطة.

وتعادل بورنموث الرابع عشر برصيد 22 نقطة، مع ضيفه بيرنلي قبل الأخير برصيد 11 نقطة، بهدف لمثله.

وحقق برنتفورد انتصاره السابع من بوابة مضيفه ولفرهامبتون 2-0، فيما فاز ليدز على ضيفه كريستال بالاس 4-1، رافعا رصيده إلى 19 نقطة في المركز السادس عشر بينما تجمّد رصيد منافسه عند 26 نقطة في المركز الثامن.