الرئيس البرازيلي: التدخل العسكري في فنزويلا سيخلف كارثة إنسانية

الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا ونظيره الفنزويلي نيكولاس مادورو

رأى الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا السبت، خلال افتتاح قمة ميركوسور، أن التدخل العسكري الأميركي في فنزويلا سيكون “كارثة إنسانية”.

وقال لولا “بعد أربعة عقود من حرب الملوين، باتت القارة الأميركية الجنوبية مهددة من جديد بوجود قوة عسكرية أجنبية”، وذلك خلال القمة المنعقدة في مدينة فوز دو إيغواسو بجنوب البرازيل.

واضاف أن “تدخلا عسكريا في فنزويلا سيكون كارثة إنسانية بالنسبة الى نصف الكرة (الجنوبي) وسابقة خطيرة بالنسبة الى العالم”.

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب في مقابلة مع شبكة “إن بي سي” بُثّت الجمعة إنه لا يستبعد احتمال خوض حرب ضد فنزويلا.

وأبدى لولا الخميس استعداده للتوسط من أجل “حل سلمي” بين الولايات المتحدة وفنزويلا بهدف “تفادي نزاع مسلح في أميركا اللاتينية”، لافتا الى إمكان تواصله مع نظيره الاميركي.

عززت واشنطن انتشارها العسكري في منطقة الكاريبي منذ الصيف الفائت، وشنت سلسلة ضربات استهدفت زوارق تقول إنها لمن تشتبه بأنهم مهربو مخدرات في الكاريبي والمحيط الهادىء.

وقتل 104 أشخاص على الاقل في هذه الضربات منذ بدء العمليات، من دون أن تقدم الحكومة الاميركية ادنى دليل على ضلوع هذه الأهداف في تهريب ممنوعات.

الى ذلك، أعلن ترامب بداية هذا الاسبوع “حظرا كاملا” على ناقلات نفط تخضع لعقوبات أميركية سواء أبحرت من فنزويلا أو اتجهت اليها.

ويلوح الرئيس الاميركي منذ أسابيع بتدخل بري محتمل.

وتتهم واشنطن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو بتزعم كارتيل لتهريب المخدرات، الامر الذي تنفيه كراكاس بشدة.