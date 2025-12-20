المحافظون يهنئون سمو أمير البلاد بمناسبة الذكرى الثانية لتولي سموه مقاليد الحكم

تقدم محافظو محافظات البلاد الست اليوم السبت بأسمى آيات التهنئة والتبريكات وأصدقها لمقام حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه بمناسبة الذكرى الثانية لتولي سموه مقاليد الحكم في البلاد.

ومن جانبه رفع محافظ العاصمة الشيخ عبد الله سالم العلي الصباح أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة تولي حضرة صاحب السمو أمير البلاد مقاليد الحكم في البلاد داعيا الله تعالى أن يوفق سموه ويسدد خطاه لما فيه خير الكويت وأهلها.

وقال الشيخ عبدالله سالم العلي الصباح في تصريح صحفي إن هذا العهد يحمل في طياته آمالا كبيرة ورؤية طموحة تستند إلى تاريخ مشرق وإلى قيادة حكيمة أثبتت في كل المواقف أن الكويت أرض المحبة والإنسان والإنجاز.

وأضاف “أننا نقف اليوم جميعا صفا واحدا نجدد الولاء والانتماء ونؤكد أن مسؤوليتنا مشتركة في الحفاظ على أمن الوطن واستقراره وتعزيز مسيرته التنموية ودعم ما بدأته الدولة من مشاريع إصلاحية تعزز الاقتصاد وتقوي مؤسساتنا وتفتح أبواب الفرص لأبنائنا وبناتنا”.

ولفت إلى أن محافظة العاصمة بما تمثله من قلب نابض للبلاد ستظل دوما في مقدمة العمل الوطني ومستمرة في التطوير وحريصة على خدمة المواطنين والمقيمين وأن تكون نموذجا حضاريا يعكس وجه الكويت المشرق.

ودعا المولى عز وجل أن يوفق سموه ويسدد خطاه لما فيه خير للكويت وأهلها وأن يعيد هذه المناسبة على سموه حفظه الله بدوام الصحة والعافية وأن “يديم على وطننا الغالي نعمة الأمن والأمان وأن يكتب لعهد سموه رعاه الله كل الخير والنجاح”.

ومن جهته رفع محافظ الفروانية الشيخ عذبي ناصر العذبي الصباح أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه بمناسبة الذكرى الثانية لتولي سموه مقاليد الحكم في البلاد.

وقال الشيخ عذبي الناصر الصباح في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم السبت إن “دولتنا الحبيبة شهدت خلال العامين الماضيين مسيرة مباركة من العمل والإنجاز قادها سمو أمير البلاد برؤية ثابتة وحكمة راسخة واضعا مصلحة الوطن وأبنائه في مقدمة اهتماماته ورسخ مكانة الكويت ودورها الإقليمي والدولي”.

وأضاف أن سموه حفظه الله أولى خلال هذه الفترة اهتماما كبيرا بتفعيل دور المحافظات والارتقاء بجودة الخدمات ودعم جهود التنمية في مختلف مناطق البلاد.

وأكد الشيخ عذبي الناصر اعتزازه باهتمام سموه رعاه الله بتطوير هذا الجانب الذي يعتبر حافزا للمحافظين لمزيد من التطور والنجاح.

وتضرع الى المولى عز وجل أن يمد سموه حفظه الله بعونه وتوفيقه وأن يديم عليه نعمة الصحة والعافية وأن يحفظ الكويت وقيادتها الرشيدة وأن يوفق الجميع لمواصلة العمل تحت راية سموه نحو مزيد من التقدم والازدهار وخدمة الشعب الكويتي الكريم.

ومن جانبه رفع محافظ الأحمدي الشيخ حمود جابر الأحمد الصباح أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه بمناسبة الذكرى الثانية لتولي سموه سدة الإمارة ومقاليد الحكم في البلاد.

ودعا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة العزيزة وأن يديم على سموه موفور الصحة والعافية وأن يحفظ سموه “قائدا لمسيرتنا وذخرا لوطننا الغالي ووالدا وسندا للجميع”.

وقال الشيخ حمود الجابر لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) “إن هذه المناسبة الغالية التي يفتخر بها الجميع تجسد معاني الولاء والانتماء والمحبة للكويت أرضا وشعبا” مؤكدا الاعتزاز بالرؤية الحكيمة والقيادة الرشيدة لصاحب السمو في قيادة البلاد وتجديد مسيرة البناء والتطوير في مختلف ميادين الحياة العامة خلال الفترة الماضية.

وأضاف أن أبناء الكويت يستذكرون في هذه الذكرى بكل فخر ما تحقق من إنجازات في ظل قيادة سموه الحكيمة داعيا المولى عز وجل بأن يوفق سموه لاستكمال مسيرة العطاء وتحقيق تطلعات الشعب الكويتي وأن تنعم الكويت تحت قيادة سموه بمزيد من التقدم والازدهار في مختلف المجالات.

وبدوره رفع محافظ الجهراء حمد الحبشي أسمى آيات التهاني وأصدق مشاعر الولاء والوفاء إلى مقام حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه بمناسبة الذكرى الثانية لتولي سموه مقاليد الحكم داعيا المولى عز وجل أن يديم على سموه موفور الصحة والعافية وأن يوفقه لما فيه خير الكويت وشعبها.

وقال إن هذه الذكرى العزيزة تمثل محطة وطنية نستحضر فيها معاني الانتماء والاعتزاز بالقيادة الحكيمة وتتجدد معها ثقة أبناء الكويت بنهج راسخ يقوم على الحكمة وحسن الإدارة والحسم المسؤول واستشراف المستقبل في ظل رؤية واضحة عززت استقرار الدولة وصانت مكتسباتها ورسخت هيبتها ومضت بمسيرتها بثبات نحو مزيد من التقدم والازدهار.

وأضاف ان دولة الكويت شهدت في عهد حضرة صاحب السمو حفظه الله مرحلة مفصلية اتسمت بترسيخ سيادة القانون وتعزيز هيبة الدولة ومكانة مؤسساتها ورفع كفاءة الأداء الحكومي ودعم مسارات التنمية الشاملة وتحسين جودة الخدمات بما يعكس نهجا قياديا يوازن بين متطلبات الحاضر واستحقاقات المستقبل ويلبي تطلعات الشعب الكويتي.

وأوضح ان المواطنين في محافظة الجهراء لمسوا أثر هذا النهج الحكيم من خلال الاهتمام باحتياجاتهم وتعزيز التنسيق والتكامل بين الجهات الحكومية ودعم المشاريع التنموية والخدمية بما يسهم في تحسين مستوى المعيشة ويعزز جودة الحياة ويؤكد حرص القيادة على تحقيق التنمية المتوازنة في مختلف مناطق البلاد.

وأشاد بالدور المميز والمساند لسمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله وما يقدمه من دعم متواصل لجهود حضرة صاحب السمو أمير البلاد وإسهام فاعل في دعم مسيرة الدولة وتعزيز استقرارها ومكانتها بما يجسد روح العمل الجماعي والتكامل في قيادة الوطن.

وقال “اننا نعاهد الله ثم نعاهد حضرة صاحب السمو أمير البلاد على المضي قدما في أداء واجبنا الوطني والعمل بكل إخلاص لخدمة الكويت وأبنائها والمساهمة في تنفيذ توجيهات القيادة الحكيمة وتعزيز روح التعاون والمسؤولية بين مختلف الجهات بما يخدم الصالح العام ويرسخ مسيرة التنمية”.

كما دعا الله العلي القدير أن يحفظ الكويت قيادة وشعبا وأن يديم عليها نعمة الأمن والأمان والاستقرار وأن يوفق حضرة صاحب السمو أمير البلاد وسمو ولي عهده الأمين لكل ما فيه رفعة الوطن وعزته وأن تبقى الكويت دائما وأبدا واحة أمن واستقرار ونمو وازدهار.

ومن جانبه رفع محافظ مبارك الكبير ومحافظ حولي بالتكليف الشيخ صباح بدر صباح السالم الصباح أسمى آيات التهاني والتبريكات وأصدقها لمقام حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه بمناسبة الذكرى الثانية لتولي سموه مقاليد الحكم.

واستحضر الشيخ صباح الصباح بإجلال ما قام به سموه من حكمة ورؤية واضحة وما تحقق بالفترة الماضية من إصلاحات شاملة هدفت إلى تعزيز مسيرة الكويت وترسيخ مبادئ العدل والنزاهة وتطوير العمل المؤسسي.

وأكد الشيخ صباح الصباح أن جميع أبناء الكويت لمسوا اثر توجيهات سموه بتعزيز الأمن والاستقرار ودعم الاستدامة الاقتصادية وتأكيد قيم الإنتماء والولاء للوطن وهي قيم راسخة حرص سموه على إحيائها وترسيخها بنفوس الجميع كما اسهمت مبادرات سموه بدفع عجلة التنمية في مخلتف القطاعات بما يلبي تطلعات المواطنين نحو مستقبل أكثر ازدهار ونماء.

وذكر أن هذه المناسبة هي محط اعتزاز بالدور الكبير الذي يقوم به سموه بتعزيز وحدة الصف الوطني وتقوية اللحمة بين أبناء المجتمع واستمرار لنهج خدمة الكويت وبناء حاضرها وصون مستقبلها.

ودعا المولى عز وجل أن يديم على سموه موفور الصحة والعافية وأن يوفقه لمواصلة قيادة البلاد بخطى ثابته نحو المزيد من التقدم والرخاء وأن يحفظ الكويت وشعبها من كل سوء ويديم نعمة الأمن والرخاء والاستقرار.

وفي ال20 من ديسمبر عام 2023 تولى سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه مقاليد الحكم ليكون الحاكم الـ17 للكويت بعد مسيرة حافلة بالإنجازات استمرت ستة عقود تولى خلالها مناصب أمنية وعسكرية قبل تزكيته وليا للعهد إضافة إلى مرافقة سموه لحكام البلاد الكرام أو تمثيلهم في العديد من الزيارات والمهمات الرسمية.