وزير شؤون مجلس الوزراء يرفع آسمى آيات التهاني لسمو أمير البلاد بالذكرى الثانية لتولي سموه مقاليد الحكم

ائبا رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء شريدة عبد الله سعد المعوشرجي

رفع نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء شريدة المعوشرجي أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه بمناسبة الذكرى الثانية لتولي سموه مقاليد الحكم.

وأكد الوزير المعوشرجي في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن مسيرة صاحب السمو مليئة بالعطاء والإنجازات في خدمة الوطن وتعزيز مسيرة البلاد العطرة في مختلف الميادين.

ودعا الله عز وجل أن يوفق سموه ويسدد خطاه لما فيه خير الوطن والمواطنين وأن تستمر في عهده الميمون مسيرة التنمية والازدهار التي تشهدها البلاد.

وفي ال20 من ديسمبر عام 2023 تولى سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه مقاليد الحكم ليكون الحاكم الـ17 للكويت بعد مسيرة حافلة بالإنجازات استمرت ستة عقود تولى خلالها مناصب أمنية وعسكرية قبل تزكيته وليا للعهد إضافة إلى مرافقة سموه لحكام البلاد الكرام أو تمثيلهم في العديد من الزيارات والمهمات الرسمية.