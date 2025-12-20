وزير التجارة والصناعة يهنئ سمو أمير البلاد بمناسبة الذكرى الثانية لتولي سموه مقاليد الحكم

وزير التجارة والصناعة خليفة عبدالله ضاحي العجيل العسكر

رفع وزير التجارة والصناعة خليفة العجيل اليوم السبت أسمى آيات التهنئة والولاء إلى مقام حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه بمناسبة الذكرى الثانية لتولي سموه مقاليد الحكم.

وقال الوزير العجيل لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) “إن توجيهات سمو أمير البلاد جسدت نهجا راسخا في تعزيزالحوكمة والشفافية وترسيخ دولة المؤسسات الأمر الذي انعكس إيجابا على مسار الإصلاح الاقتصادي وتطوير بيئةالأعمال في الكويت”.

وأكد أن وزارة التجارة والصناعة تواصل العمل وفق هذه الرؤية السامية بما يعزز الثقة في الاقتصاد الوطني ويدعم مسيرة التنمية المستدامة سائلا المولى عز وجل أن يديم على سموه الصحة والعافية وأن يحفظ الكويت وأهلها.

وفي الـ20 من ديسمبر عام 2023 تولى سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه مقاليد الحكم ليكون الحاكم الـ17 للكويت بعد مسيرة حافلة بالإنجازات استمرت ستة عقود تولى خلالها مناصب أمنية وعسكرية قبل تزكيته وليا للعهد إضافة إلى مرافقة سموه لحكام البلاد الكرام أو تمثيلهم في العديد من الزيارات والمهمات الرسمية.