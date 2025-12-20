وزير البلدية يهنئ سمو أمير البلاد بمناسبة الذكرى الثانية لتولي سموه مقاليد حكم البلاد

وزير الدولة للشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان عبداللطيف المشاري

رفع وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان عبداللطيف المشاري أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه بمناسبة الذكرى الثانية لتولي سموه مقاليد حكم البلاد.

وجدد الوزير المشاري في تصريح لوكالة الانباء الكويتية ( كونا) اليوم السبت العهد والولاء لسموه داعيا الله عز وجل أن يمده بموفور الصحة والعافية وأن يوفقه لمواصلة قيادة الوطن نحو مزيد من التقدم والازدهار.

وأكد أن دولة الكويت تمضي في عهد سمو أمير البلاد بخطى ثابتة نحو ترسيخ الاستقرار وتعزيز مسيرة الإصلاح وتحقيق الإنجازات في مختلف ميادين التنمية مشيرا إلى أن هذه المرحلة شهدت تأكيد سموه منذ توليه الحكم على ثوابت الدولة ونهجها الراسخ القائم على سيادة القانون وتعزيز الوحدة الوطنية.

وأضاف أن سموه أولى اهتماما بالغا بتطوير الأداء الحكومي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين إلى جانب دعم مسارات الإصلاح الإداري والمالي وترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية وتعزيز العدالة وتكافؤ الفرص وبناء دولة المؤسسات.

وأشار إلى أن الكويت واصلت في عهد سموه نهجها الدبلوماسي المتوازن القائم على الحكمة واحترام القوانين الدولية وتعزيز العلاقات الخارجية بما يرسخ مكانة البلاد إقليميا ودوليا.

واختتم الوزير المشاري التهنئة بالدعاء إلى الله سبحانه وتعالى أن يحفظ سمو أمير البلاد وأن يديم على الكويت نعمة الأمن والاستقرار في ظل قيادته الحكيمة.

وفي الـ20 من ديسمبر عام 2023 تولى سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه مقاليد الحكم ليكون الحاكم الـ17 للكويت بعد مسيرة حافلة بالإنجازات استمرت ستة عقود تولى خلالها مناصب أمنية وعسكرية قبل تزكيته وليا للعهد إضافة إلى مرافقة سموه لحكام البلاد الكرام أو تمثيلهم في العديد من الزيارات والمهمات الرسمية.