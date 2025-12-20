وزير التعليم العالي يرفع أسمى التهاني والتبريكات لسمو أمير البلاد بالذكرى الثانية لتولي سموه مقاليد الحكم

وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور نادر الجلال

رفع وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور نادر الجلال باسمه وباسم جميع منتسبي الوزارة وكافة الطلبة الدارسين في مؤسسات التعليم العالي داخل وخارج البلاد اليوم السبت أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه بمناسبة الذكرى الثانية لتولي سموه مقاليد الحكم.

وقال الوزير الجلال لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) “إن ما تحقق خلال مسيرة العامين الماضيين من إنجازات راسخة كانت شاهدة على رؤى سموه حفظه الله ورعاه الواضحة في ترسيخ قواعد العمل المؤسسي ودعم مسار النهضة والإصلاح وتعزيز التنمية الشاملة وتكريس مبادئ العدل وسيادة القانون”.

وأضاف أن “هذه الرؤية الحكيمة انعكست على مختلف القطاعات ومنها قطاع التعليم العالي والبحث العلمي الذي حظي برعاية مباشرة وتوجيهات سامية دفعت به نحو التطوير والارتقاء بالأداء والتمكين المعرفي لأبنائنا الطلبة”.

وأكد في هذه المناسبة الوطنية العزيزة العهد لسموه بمواصلة العمل بجد وإخلاص وترسيخ قيم الولاء والعطاء والالتزام بتنفيذ التوجيهات الكريمة والارتقاء بمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي بما يحقق تطلعات سموه نحو مجتمع متقدم ومزدهر يواكب خطط الدولة التنموية ويسهم في بناء مستقبل أكثر تقدما وازدهارا لدولة الكويت الغالية.

وجدد الوزير الجلال للقيادة الحكيمة البيعة والولاء سائلا المولى عز وجل دوام الأمن والاستقرار والازدهار للبلاد وأن يسبغ على سمو أمير البلاد بموفور الصحة والعافية وأن “يحفظه ذخرا للوطن وأهله لمواصلة قيادة مسيرة الخير والنماء لوطننا الغالي الكويت”.

وفي الـ20 من ديسمبر عام 2023 تولى سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه مقاليد الحكم ليكون الحاكم الـ17 للكويت بعد مسيرة حافلة بالإنجازات استمرت ستة عقود تولى خلالها مناصب أمنية وعسكرية قبل تزكيته وليا للعهد إضافة إلى مرافقة سموه لحكام البلاد الكرام أو تمثيلهم في العديد من الزيارات والمهمات الرسمية.