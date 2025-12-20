إيران تنتقد إصرار الوكالة الدولية على الوصول إلى المواد والمنشآت النووية المستهدفة

المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي

أعربت إيران اليوم السبت عن انتقادها لإصرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية على الوصول إلى المواد والمنشآت النووية الإيرانية المستهدفة في الحرب الأخيرة معتبرة أنها “مطالب غير معقولة”.

وقال المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي في تصريح لوكالة أنباء الطلبة الإيرانية (إيسنا) إن “إصرار الوكالة الدولية على ضرورة سماح إيران بالوصول إلى المواد والمواقع وتفتيشها أو تقديم تقارير إليها بموجب اتفاقية الضمانات التي وضعت لحالات غير حربية بأنها مطالب غير معقولة”.

وأكد كمالوندي ان طبيعة التعاون بين إيران والوكالة الدولية بشأن المواقع النووية المستهدفة هي أنه “في حالة الحرب ومع استمرار تهديدات الاحتلال الإسرائيلي والأمريكي ونظرا لقيام الوكالة بتسريب معلومات تقنية من إيران فبات تقديم المعلومات أمرا خطرا بالنسبة لبلاده”.

من جهة أخرى دعا المسؤول الإيراني الأطراف الغربية المعنية بملف بلاده النووي إلى التخلي عن المطالبة ب”تصفير تخصيب اليورانيوم” داخل الأراضي الإيرانية.

وأوضح أنه “بموجب قانون تعليق تعاوننا مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية يجب أولا إنهاء التهديدات العسكرية ضد منشآتنا النووية واحترام حقوقنا النووية والتخلي عن المطالبة بتصفير التخصيب”.

وأضاف كمالوندي أنه “إذا ما تم مراعاة هذين المبدأين فإن ظروف تعاوننا مع الوكالة الدولية ستعود إلى ما كانت عليه قبل الحرب”.

وقال إن “تصحيح مسار التعاون بين إيران والوكالة الدولية ممكن شريطة ابتعاد الوكالة والدول المؤثرة عن تسييس الموضوع والأخذ بعين الاعتبار الهواجس والملاحظات الإيرانية لبدء مفاوضات جادة مرة أخرى مع الوكالة”.

وأكد كمالوندي أنه “إذا كانت لدى البلدان الأوروبية وأمريكا مخاوف مشروعة فإن إيران مستعدة للتعامل والتعاون والنقطة الأهم هي أنه يجب أن تقتنع الأطراف الأخري بأن المطالب الغربية بشأن إيران وبرنامج التخصيب لا سيما تصفر التخصيب لن تتحقق”.

وكان المدير العام للوكالة الدولية الذرية رافائيل غروسي قال في مقابلة مع وكالة (ريا نوفوستي) الروسية إن “الوكالة تصر على الوصول إلى المنشآت النووية الإيرانية للتحقق من مزاعم المسؤولين الإيرانيين بأنها غير آمنة ويصعب الوصول إليها”.

وتعرضت المنشآت النووية الإيرانية في (فوردو) و(نطنز) و(أصفهان) منتصف شهر يونيو الماضي لقصف جوي من قبل الولايات المتحدة بعد استهدافها مرات عدة من قبل الاحتلال الإسرائيلي.

كما تعرضت العاصمة طهران ومدن إيرانية أخرى لهجوم واسع شنته قوات الاحتلال الإسرائيلي قابلته إيران بهجمات صاروخية على الأراضي المحتلة.