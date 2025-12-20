سمو أمير البلاد يتلقى رسالة تهنئة من سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح بمناسبة مرور عامين على تولي سموه مقاليد الحكم

صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وسمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح

تلقى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه رسالة تهنئة من سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح حفظه الله بمناسبة مرور عامين على تولي حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه مقاليد الحكم.

هذا وقد بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه رسالة شكر جوابية إلى سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح حفظه الله عبر فيها سموه رعاه الله عن خالص شكره وتقديره على ما أعرب عنه سموه من مشاعر طيبة وتمنيات ودعوات صادقة بهذه المناسبة مبتهلا سموه إلى الباري جلا وعلا أن يوفق الجميع لكل ما فيه خير وخدمة الوطن العزيز ورفع شأنه ويسدد الخطى لتحقيق كل ما ينشده من رقي ونمو وازدهار وأن يديم على سموه موفور الصحة والعافية.