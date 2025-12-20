سمو أمير البلاد يتلقى رسالة تهنئة من سمو الشيخ محمد صباح السالم الصباح بمناسبة مرور عامين على تولي سموه مقاليد الحكم

صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وسمو الشيخ د.محمد صباح السالم الصباح

تلقى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه رسالة تهنئة من سمو الشيخ د. محمد صباح السالم الصباح حفظه الله بمناسبة مرور عامين على تولي حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه مقاليد الحكم.

هذا وقد بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه رسالة شكر جوابية إلى سمو الشيخ د. محمد صباح السالم الصباح حفظه الله ضمنها سموه رعاه الله خالص شكره وتقديره على ما عبر عنه سموه من طيب المشاعر ومن صادق الدعاء سائلا سموه حفظه الله المولى تعالى أن يحفظ الوطن العزيز ويديم عليه الأمن والأمان والرخاء وأن يوفق الجميع لخدمته ورفع شأنه ويحقق كل ما ينشده له من تقدم ورقي وازدهار وأن يديم على سموه موفور الصحة والعافية.