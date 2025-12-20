وزير الصحة يرفع التهاني إلى مقام سمو أمير البلاد بمناسبة الذكرى الثانية لتولي سموه مقاليد الحكم

وزير الصحة د. أحمد عبدالوهاب أحمد العوضي

رفع وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي أسمى آيات التهنئة والتبريكات إلى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه بمناسبة مرور عامين على تولي سموه مقاليد الحكم معربا عن بالغ الفخر والاعتزاز بما تحقق للكويت من إنجازات خلال العهد الميمون.

وقال الوزير العوضي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم السبت إن هذه المناسبة الوطنية تمثل صفحة مضيئة تضاف إلى سجل الكويت الحافل بالإنجازات وعنوانها الأمل وقوامها الطموح وغايتها رفعة الوطن وازدهاره.

وأضاف أن الكويت شهدت في ظل القيادة الحكيمة لسموه بشائر الخير والنهوض في شتى المجالات بما يجسد حكمة سموه وبصيرته السديدة في قيادة مسيرة التنمية مؤكدا أن العهد الميمون انطلق بخطى واثقة تبنت الاستراتيجيات والمشاريع التنموية الكبرى المتوافقة مع رؤية (كويت 2035).

وأوضح أن أبناء الكويت لمسوا هذه الرؤية واقعا ملموسا من خلال تعاظم الإنجازات والارتقاء بالأداء في مختلف القطاعات إضافة إلى تعزيز مكانة الكويت إقليميا وعالميا وترسيخ دورها المحوري بما أسهم في ترسيخ الاستقرار السياسي والاقتصادي.

ودعا الله عز وجل أن يديم على سمو أمير البلاد موفور الصحة والعافية وأن يوفق سموه لما فيه خير الكويت ورفعتها لتبقى الكويت واحة أمن وسلام ونموذجا يحتذى في العطاء والدبلوماسية الرصينة.

وفي ال20 من ديسمبر عام 2023 تولى سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه مقاليد الحكم ليكون الحاكم الـ17 للكويت بعد مسيرة حافلة بالإنجازات استمرت ستة عقود تولى خلالها مناصب أمنية وعسكرية قبل تزكيته وليا للعهد إضافة إلى مرافقة سموه لحكام البلاد الكرام أو تمثيلهم في العديد من الزيارات والمهمات الرسمية.