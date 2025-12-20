وزيرة الشؤون: توجيهات سمو الأمير خارطة طريق للإصلاح وحفظ مقدرات الوطن

وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة

أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة اليوم السبت أن الذكرى الثانية لتولي حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه مقاليد الحكم تمثل محطة وطنية مفصلية لتجديد العهد على مواصلة مسيرة الإصلاح والبناء واستلهام توجيهات سموه السامية كخارطة طريق لرفعة الوطن وحفظ مقدراته.

وقالت الوزيرة الحويلة في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) بهذه المناسبة الوطنية الغالية إن هذه الذكرى تستدعي استحضار المضامين العميقة التي أرساها سموه منذ اليوم الأول لتوليه سدة الحكم حين أكد رعاه الله ثقل المسؤولية وعظم الأمانة بقوله “ما أثقل حمل الأمانة وما أعظم أداء القسم العظيم وما أشد الوفاء بالعهد والوعد”.

وأضافت أن العامين الماضيين شهدا ترسيخا عمليا لمبادئ العدالة والمساواة التي شدد عليها سموه مرارا لاسيما تأكيده الحازم بأن “لا أحد فوق القانون” وأن الهدف الأسمى هو “تصحيح المسار” بما يضمن استقرار الوطن ورفاهية أبنائه مشيرة إلى أن وزارة الشؤون الاجتماعية تواصل جهودها لترجمة هذه الرؤية السامية عبر تطوير منظومة العمل الاجتماعي والارتقاء بآلياته.

وبينت الحويلة أن توجيهات سموه حفظه الله تشكل ركيزة أساسية للعمل التنموي لافتة إلى أن الجهود الحالية تنصب على الارتقاء بمنظومة الرعاية الاجتماعية وتحقيق التنمية المستدامة بما يضمن بيئة مستقرة وحياة كريمة للجميع تجسيدا لاهتمام سموه البالغ بتعزيز الرفاه الشامل.

واختتمت الوزيرة تصريحها بالدعاء إلى المولى عز وجل أن يحفظ حضرة صاحب السمو أمير البلاد ذخرا للكويت وأهلها وأن يسدد خطاه لاستكمال مسيرة العطاء وأن يديم على الكويت نعمة الأمن والأمان والازدهار في ظل قيادته الحكيمة.

وفي ال20 من ديسمبر عام 2023 تولى سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه مقاليد الحكم ليكون الحاكم الـ17 للكويت بعد مسيرة حافلة بالإنجازات استمرت ستة عقود تولى خلالها مناصب أمنية وعسكرية قبل تزكيته وليا للعهد إضافة إلى مرافقة سموه لحكام البلاد الكرام أو تمثيلهم في العديد من الزيارات والمهمات الرسمية.