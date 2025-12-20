وزير الكهرباء يهنئ سمو أمير البلاد بمناسبة الذكرى الثانية لتولي سموه مقاليد الحكم

وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار بالوكالة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار الدكتور صبيح المخيزيم

رفع وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار بالوكالة الدكتور صبيح المخيزيم أسمى آيات التهاني إلى مقام حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه بمناسبة الذكرى الثانية لتولي سموه مقاليد الحكم.

وأعرب المخيزيم في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) بهذه المناسبة عن بالغ اعتزازه بمسيرة الخير والنماء التي تشهدها دولة الكويت في ظل القيادة الحكيمة لسموه مثمنا الجهود المخلصة والعطاءات الدؤوبة التي يبذلها سموه في خدمة أبناء الكويت الاوفياء ورعاية مصالحهم بما يسهم في تحقيق تطلعاتهم وآمالهم نحو مزيد من الرفاه والرخاء.

ودعا المولى عز وجل أن يوفق سمو أمير البلاد ويسدد خطاه على دروب الخير لمواصلة دفع عجلة التطور والبناء على أرض الوطن العزيز وأن يحفظه قائدا لمسيرة النهضة والعزة ويقود الكويت إلى أعلى مراتب التقدم والازدهار.

وتمنى المخيزيم أن يديم الله على سموه موفور الصحة والعافية وأن يحفظ الكويت وأهلها واحة للأمن والسلام في ظل القيادة الرشيدة والرعاية الكريمة لسموه حفظه الله ورعاه.

وفي ال20 من ديسمبر عام 2023 تولى سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه مقاليد الحكم ليكون الحاكم الـ17 للكويت بعد مسيرة حافلة بالإنجازات استمرت ستة عقود تولى خلالها مناصب أمنية وعسكرية قبل تزكيته وليا للعهد إضافة إلى مرافقة سموه لحكام البلاد الكرام أو تمثيلهم في العديد من الزيارات والمهمات الرسمية.