وزيرة الأشغال العامة ترفع التهاني إلى مقام سمو أمير البلاد بمناسبة الذكرى الثانية لتولي سموه مقاليد الحكم

وزيرة الأشغال العامة الدكتورة نورة المشعان

رفعت وزيرة الأشغال العامة الدكتورة نورة المشعان أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه بمناسبة الذكرى الثانية لتولي سموه مقاليد الحكم.

وأكدت المشعان في تصريح صحفي أن هذه المناسبة الوطنية الغالية تمثل محطة اعتزاز وفخر لأبناء الشعب الكويتي لما تحمله من رمزية كبيرة في مسيرة الوطن وتقديرا للدور البارز الذي يضطلع به سمو أمير البلاد في دعم ركائز الاستقرار والتقدم على مختلف الصعد مشيرة إلى أن سموه يجسد نموذجا للحكمة والقيادة الراسخة والرؤية السديدة والنهج المتوازن.

وأضافت أن دولة الكويت شهدت خلال العامين الماضيين مسيرة حافلة بالعطاء والإنجاز في ظل قيادة سموه الحكيمة لافتة إلى أن وزارة الأشغال العامة والجهات التابعة لها تعمل دائما تحت توجيهات سمو أمير البلاد لتحقيق أهداف رؤية (الكويت 2035) ودعم مسيرة التنمية الشاملة.

وابتهلت المشعان إلى المولى عز وجل أن يسدد خطى سموه على دروب الخير وأن يوفقه لتحقيق تطلعات الشعب الكويتي وأن يديم على دولة الكويت نعمة الأمن والأمان والاستقرار والرخاء في ظل قيادته الحكيمة. وفي ال20 من ديسمبر عام 2023 تولى سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه مقاليد الحكم ليكون الحاكم الـ17 للكويت بعد مسيرة حافلة بالإنجازات استمرت ستة عقود تولى خلالها مناصب أمنية وعسكرية قبل تزكيته وليا للعهد إضافة إلى مرافقة سموه لحكام البلاد الكرام أو تمثيلهم في العديد من الزيارات والمهمات الرسمية.