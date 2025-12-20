رئيس المجلس الأعلى للقضاء يهنئ سمو أمير البلاد بمناسبة الذكرى الثانية لتولي سموه مقاليد الحكم

رئيس المجلس الأعلى للقضاء ورئيس محكمة التمييز المستشار الدكتور عادل بورسلي

بعث رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز المستشار الدكتور عادل بورسلي وأعضاء المجلس الأعلى للقضاء وكافة أعضاء السلطة القضائية ببرقية تهنئة إلى مقام حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه بمناسبة الذكرى الثانية لتولي سموه مقاليد الحكم في البلاد.

وأكد رئيس وأعضاء المجلس الأعلى للقضاء وكافة أعضاء السلطة القضائية في البرقية أن “الحكم الرشيد لسموه والقيادة الحكيمة للمسيرة المباركة وموصول العزة والمنعة والرخاء وضعت دولة الكويت الغالية على درب التنمية الشاملة”.

ودعوا الله أن “يحفظ سموه بعنايته الربانية وأن يديم على سموه نعمه وسائغ السعادة والهناء ويمده بعونه وتوفيقه في قيادته للبلاد لمزيد من النجاحات والطموحات إعلاء لراية الوطن بين الأمم والشعوب وأن يحقق على يدي سموه الكريمتين ما يصبو إليه شعبنا الأبي من رقي وازدهار وعز وسؤدد وأن يديم سموه سندا وذخرا عاليا لقضائنا”.

وفي ال20 من ديسمبر عام 2023 تولى سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه مقاليد الحكم ليكون الحاكم الـ17 للكويت بعد مسيرة حافلة بالإنجازات استمرت ستة عقود تولى خلالها مناصب أمنية وعسكرية قبل تزكيته وليا للعهد إضافة إلى مرافقة سموه لحكام البلاد الكرام أو تمثيلهم في العديد من الزيارات والمهمات الرسمية.