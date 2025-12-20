وزير الإعلام: ذكرى تولي صاحب السمو أمير البلاد مقاليد الحكم محطة وطنية غالية نستحضر فيها معاني الوفاء والولاء

وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري

قال وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري إن ذكرى تولي حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه مقاليد الحكم تمثل محطة وطنية غالية على قلوب أبناء الكويت نستحضر فيها معاني الوفاء والولاء.

وأعرب الوزير المطيري في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم السبت عن الاعتزاز بما تشهده البلاد من مسيرة حكيمة ونهج راسخ قائم على ترسيخ دولة المؤسسات والقانون وصون مكتسبات الوطن وتعزيز وحدته الوطنية.

وأضاف أن القيادة الحكيمة لسمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه جسدت منذ تولي سموه مقاليد الحكم رؤية واضحة ترتكز على خدمة الوطن والمواطن ودعم مسيرة التنمية الشاملة والارتقاء بالعمل الحكومي إلى جانب رعاية الشباب وتمكينهم ليكونوا شركاء فاعلين في بناء حاضر الكويت ومستقبلها.

ورفع المطيري بهذه المناسبة أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه داعيا المولى عز وجل أن يديم على سموه موفور الصحة والعافية وأن يحفظ الكويت وأهلها تحت قيادته الحكيمة وينعم عليها بالأمن والاستقرار والازدهار. وفي ال20 من ديسمبر عام 2023 تولى سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه مقاليد الحكم ليكون الحاكم الـ17 للكويت بعد مسيرة حافلة بالإنجازات استمرت ستة عقود تولى خلالها مناصب أمنية وعسكرية قبل تزكيته وليا للعهد إضافة إلى مرافقة سموه لحكام البلاد الكرام أو تمثيلهم في العديد من الزيارات والمهمات الرسمية.