وزير العدل: سمو أمير البلاد يقود مسيرة مباركة بحكمة واقتدار في الحفاظ على سيادة الوطن واستقراره

وزير العدل ناصر السميط

أعرب وزير العدل المستشار ناصر السميط اليوم السبت عن الفخر والاعتزاز بالمسيرة المباركة التي يقودها سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح بحكمة واقتدار في الحفاظ على سيادة الوطن واستقراره وتعزيز وحدته الوطنية.

وقال المستشار السميط في تصريح صحفي “أتقدم باسمي وباسم موظفي وزارة العدل كافة بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه بمناسبة الذكرى الثانية لتولي سموه مقاليد الحكم”.

وأضاف “وفي هذه المناسبة الغالية نستذكر بكل فخر واعتزاز المسيرة المباركة التي قادها سموه بحكمة واقتدار في الحفاظ على سيادة الوطن واستقراره وتعزيز وحدته الوطنية ودفع عجلة التنمية الشاملة في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية”.

وذكر أن دولة الكويت شهدت في عهد سموه إنجازات مهمة ومحطات مفصلية أكدت حرصه الشديد على مصلحة الوطن والمواطنين والتزامه الراسخ بتطبيق القانون والحفاظ على المكتسبات الدستورية والسعي الدؤوب نحو مستقبل أكثر إشراقا يضمن الرخاء والازدهار للكويت وأهلها.

واختتم وزير العدل تصريحه بالقول “وإذ نجدد العهد والولاء لسموه فإننا نمضي قدما خلف قيادته الرشيدة لتحقيق رؤية الكويت الطموحة داعين المولى عز وجل أن يديم على سموه موفور الصحة والعافية وأن ينعم على بلادنا بنعمة الأمن والأمان والرخاء في ظل قيادته الحكيمة”.

وفي ال20 من ديسمبر عام 2023 تولى سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه مقاليد الحكم ليكون الحاكم الـ17 للكويت بعد مسيرة حافلة بالإنجازات استمرت ستة عقود تولى خلالها مناصب أمنية وعسكرية قبل تزكيته وليا للعهد إضافة إلى مرافقة سموه لحكام البلاد الكرام أو تمثيلهم في العديد من الزيارات والمهمات الرسمية.