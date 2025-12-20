وزير الدفاع يهنئ سمو أمير البلاد بالذكرى الثانية لتولي سموه مقاليد الحكم

وزير الدفاع الشيخ عبدالله علي عبدالله السالم الصباح

رفع وزير الدفاع الشيخ عبدالله علي عبدالله السالم الصباح إلى مقام حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه أسمى آيات التهاني وأصدق المباركات بمناسبة الذكرى الثانية لتولي سموه مقاليد الحكم في البلاد.

وجدد الشيخ عبدالله العلي في بيان صحفي صادر عن وزارة الدفاع اليوم السبت باسمه ونيابة عن منتسبي الوزارة لسموه العهد والوعد على مواصلة العمل والبذل والعطاء لخدمة وطننا المعطاء والدفاع عنه وحفظ أمنه واستقراره وسلامه أرضه وبحره وسمائه وبذل الغالي والنفيس في سبيله.

وتضرع إلى المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة العزيزة على سموه حفظه الله بالخير والصحة والعافية وعلى كويتنا الغالية وشعبها الوفي بالعزة والرفعة في ظل القيادة الحكيمة والتوجيهات السديدة لسموه رعاه الله.

وسأل الله تعالى أن يسدد خطى سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه الكريمة ويمده بعونه وتوفيقه لقيادة بلدنا الحبيب وشعبنا الكريم نحو المزيد من التقدم والرخاء والازدهار في مختلف المجالات.

وفي ال20 من ديسمبر عام 2023 تولى سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه مقاليد الحكم ليكون الحاكم الـ17 للكويت بعد مسيرة حافلة بالإنجازات استمرت ستة عقود تولى خلالها مناصب أمنية وعسكرية قبل تزكيته وليا للعهد إضافة إلى مرافقة سموه لحكام البلاد الكرام أو تمثيلهم في العديد من الزيارات والمهمات الرسمية.