سمو أمير البلاد يتلقى رسالة تهنئة من وزير شؤون الديوان الأميري بمناسبة الذكرى الثانية لتولي سموه مقاليد الحكم

سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح

تلقى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه رسالة تهنئة من معالي وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ حمد جابر العلي الصباح بمناسبة الذكرى الثانية لتولي حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه مقاليد الحكم.

هذا وقد بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه رسالة شكر جوابية إلى معالي وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ حمد جابر العلي الصباح ضمنها سموه حفظه الله خالص شكره وتقديره لمعاليه وللعاملين في الديوان الأميري على ما أبدوه من طيب المشاعر ومن صادق الدعاء بهذه المناسبة سائلا سموه رعاه الله المولى تعالى أن يحفظ الوطن العزيز ويديم عليه نعم الأمن والأمان والرخاء ويوفق الجميع لخدمة الوطن ورفع شأنه ويسدد الخطى لتحقيق كل ما ينشده له من رقي ونمو وازدهار وأن يديم على الجميع موفور الصحة والعافية.