سمو أمير البلاد يتلقى رسالة تهنئة من رئيس الحرس الوطني بمناسبة مرور عامين على تولي سموه مقاليد الحكم

حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ومعالي الشيخ مبارك حمود الجابر الصباح رئيس الحرس الوطني

تلقى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه رسالة تهنئة من معالي الشيخ مبارك حمود الجابر الصباح رئيس الحرس الوطني بمناسبة مرور عامين على تولي حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه مقاليد الحكم.

هذا وقد بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه رسالة شكر جوابية إلى معالي الشيخ مبارك حمود الجابر الصباح رئيس الحرس الوطني ضمنها سموه حفظه الله خالص شكره وتقديره لمعاليه ولمنتسبي الحرس الوطني – قادة وقوات – على ما عبروا عنه من طيب المشاعر وصادق الدعاء بهذه المناسبة سائلا سموه المولى تعالى أن يديم على الوطن الغالي الأمن والأمان والرخاء ويوفق الجميع لكل ما فيه خير وخدمة الوطن العزيز ورفع شأنه ويسدد الخطى لتحقيق كل ما ينشده من رقي ونمو وازدهار وأن يديم على الجميع موفور الصحة والعافية.