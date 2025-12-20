اتحاد شركات الاستثمار يعلن صدور العدد 24 من مجلة المستثمر بعنوان: “صانع السوق … ركيزة السيولة وكفاءة الأسواق المالية”

مجلة المستثمر

أعلن اتحاد شركات الاستثمار عن صدور العدد الرابع والعشرين من مجلة «المستثمر»، والذي خُصّص محوره الرئيسي لتناول موضوع صانع السوق (Market Maker)، وذلك في إطار اهتمام المجلة بتسليط الضوء على القضايا المرتبطة بتطور أسواق المال، ومناقشة الآليات التي تسهم في تعزيز السيولة وتحسين كفاءة التداول واستقرار السوق، ضمن طرح مهني يواكب المتغيرات التي تشهدها الأسواق المالية.

ويأتي هذا الإصدار في سياق الدور المعرفي والتوعوي الذي يضطلع به اتحاد شركات الاستثمار، من خلال تقديم محتوى متخصص يهدف إلى تعميق الفهم المهني بالقضايا المرتبطة بقطاعات المال والاستثمار، وإتاحة مساحة للنقاش والتحليل حول الموضوعات التي تمس بنية السوق وآليات عمله، بما يعزز الوعي الاستثماري ويخدم مختلف شرائح المهتمين بالشأن الاقتصادي.

ويعرض هذا العدد مفهوم صانع السوق من حيث أدواره وآليات عمله في الأسواق المالية، ولا سيما دوره في توفير أوامر شراء وبيع بصورة مستمرة، بما يساعد على تيسير حركة التداول، وتحسين كفاءة التسعير، والحد من التباينات السعرية، وبما يسهم في تعزيز وضوح التعاملات السوقية واستمراريتها، ويُقدَّم هذا الطرح بأسلوب تفسيري وتحليلي يركّز على شرح المفهوم وأبعاده العملية.

كما يتناول العدد تطور صناعة السوق في دولة الكويت من خلال استعراض الإطار العام للتجربة، ومناقشة الجوانب التنظيمية والتشغيلية المرتبطة بها، وذلك في سياق برامج تطوير السوق ومبادرات التحديث المعتمدة، ويسلط الضوء على عدد من التطبيقات العملية التي تعكس مسار تطور هذه الصناعة، وما تمثّله من إضافة نوعية للبنية السوقية.

ويناقش العدد العلاقة بين مستويات السيولة وعمق السوق وبين جاذبية الأسواق للمستثمرين، من خلال طرح تحليلي يركّز على عناصر مثل سهولة الدخول والخروج، واستقرار التداول، ووضوح آليات التسعير، بوصفها من العوامل التي يأخذها المستثمرون في الاعتبار عند تقييم الأسواق، ويأتي هذا الطرح في إطار عام يربط هذه العناصر بجهود تطوير الأسواق المالية وتعزيز تنافسيتها.

ويتضمن العدد مقابلات متخصصة مع قيادات في الشركة الكويتية للاستثمار، الراعي الرئيسي لهذا الإصدار، حيث أكد السيد/ فواز سليمان الأحمد، الرئيس التنفيذي للشركة، أن «أسواق المال في الكويت ما تزال متماسكة في جوهرها»، مشيرًا إلى أن «إدارة الدولة الحصيفة للمالية العامة، وإطارها النقدي المستقر، ونهجها التنظيمي المتطلع إلى المستقبل، كلها عوامل تهيئ منصة قوية لنمو مستدام على المدى الطويل»، ومضيفًا أن هذه الإصلاحات «تمثّل رسالة واضحة مفادها أن الكويت عازمة على المضي في مسار إصلاح هيكلي جاد، وتنمية سوق مالية أكثر عمقًا على المدى الطويل ».

من جانبه، أوضح السيد/ سليمان زيد المسلم، نائب رئيس – إدارة صانع السوق – قطاع إدارة الأصول في الشركة الكويتية للاستثمار، أن «نشاط صناعة السوق أصبح امتدادًا أساسيًا لقدرات الشركة في إدارة الأصول والتداول»، مبينًا أن هذا النشاط «يعزّز كفاءة التنفيذ وثقة المستثمرين، ليس لعملائنا فحسب، بل لعموم المتعاملين في السوق أيضًا»، ومؤكدًا أن صناعة السوق «تعزّز موقع الشركة كموفّر سيولة موثوق، وكقوة دافعة وراء التطور المتسارع الذي تشهده أسواق المال في الكويت».

وأكد السيد/ عبدالله حمد التركيت، رئيس مجلس إدارة اتحاد شركات الاستثمار ورئيس تحرير مجلة «المستثمر»، أن تخصيص هذا العدد لموضوع صانع السوق يأتي في إطار سعي الاتحاد إلى تناول القضايا ذات الصلة بتطور أسواق المال، وتسليط الضوء على المفاهيم والآليات التي تسهم في رفع كفاءة السوق وتعزيز الوعي المهني، مشيراً إلى أن الاتحاد يحرص على تقديم محتوى متوازن يثري المعرفة ويخدم العاملين والمهتمين بقطاع الاستثمار.

وأضاف أن مجلة «المستثمر» تواصل أداء دورها كمنصة معرفية متخصصة، من خلال طرح موضوعات مالية واستثمارية بأسلوب مهني، يعتمد على التحليل والتفسير، ويهدف إلى دعم النقاش البنّاء حول القضايا المرتبطة بتطوير الأسواق، وتعزيز فهم القرّاء لآليات عمل السوق وتطوراته.

وفي هذا السياق، يدعو اتحاد شركات الاستثمار المهتمين بالشأن المالي والاستثماري إلى الاطلاع على العدد الرابع والعشرين من مجلة «المستثمر» عبر نسختها الرقمية المتاحة على الموقع الإلكتروني للاتحاد www.unioninvest.org، حيث تتيح المجلة للقارئ الوصول إلى محتوى تحليلي متخصص يعالج موضوعات السوق بلغة واضحة ومنهجية، ويقدّم قراءة معمّقة للقضايا التي تمس واقع أسواق المال وتطورها، وتمثّل النسخة الرقمية وسيلة مرنة تمكّن القرّاء من متابعة المحتوى في أي وقت، والاستفادة من التحليلات والمقابلات والمواد التفسيرية الواردة فيها، بما يواكب متطلبات العصر الرقمي.

كما يتيح الاتحاد للراغبين الحصول على نسخة ورقية مجانية من مجلة «المستثمر» من مقر اتحاد شركات الاستثمار، في إطار حرصه على إتاحة المعرفة المتخصصة لأوسع شريحة ممكنة من المهتمين، ودعماً لدوره في نشر الثقافة المالية والاستثمارية، وتمثّل النسخة الورقية مرجعاً معرفياً يمكن الرجوع إليه، بما تحمله من محتوى تحليلي ومقابلات متخصصة تسهم في تعزيز الوعي الاستثماري، وترسيخ فهم أعمق لآليات عمل الأسواق وتطورها.

ويأتي هذا التوجّه انسجاماً مع التزام اتحاد شركات الاستثمار بدوره التوعوي والمعرفي، وسعيه المستمر إلى توفير منصات موثوقة تسهم في رفع مستوى الثقافة المالية والاستثمارية، وتمكين القرّاء من الاطلاع على القضايا الاقتصادية والاستثمارية من مصادر متخصصة، سواء من خلال المنصات الرقمية أو الإصدارات الورقية.

وفي الختام، يتقدم اتحاد شركات الاستثمار بالشكر والتقدير إلى الشركة الكويتية للاستثمار على رعايتها لهذا العدد، مؤكداً استمرار مجلة «المستثمر» في أداء رسالتها المعرفية، ومواصلة تناول القضايا المرتبطة بتطور أسواق المال، وبيئة الأعمال، بما ينسجم مع التوجهات الوطنية ورؤية الكويت المستقبلية.