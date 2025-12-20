سمو أمير البلاد يتلقى رسالة تهنئة من سمو رئيس مجلس الوزراء بمناسبة مرور عامين على تولي سموه مقاليد الحكم

سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح

تلقى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه رسالة تهنئة من سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بمناسبة مرور عامين على تولي حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه مقاليد الحكم.

هذا وقد بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه رسالة شكر جوابية إلى سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله أعرب فيها سموه حفظه الله عن خالص شكره وتقديره على ما عبر عنه سموه وأخواته وإخوانه الوزراء من طيب المشاعر وصادق الدعاء بهذه المناسبة سائلا سموه حفظه الله ورعاه المولى تعالى أن يحفظ الوطن العزيز ويديم عليه الأمن والأمان والرخاء ويكلل كافة الجهود بالتوفيق والسداد لتحقيق المزيد من الإنجازات التنموية المنشودة التي ترتقي بمساره الحضاري ومكانته المرموقة وأن يديم على الجميع موفور الصحة والعافية.