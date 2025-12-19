بوتين يؤكد أن روسيا لن تهاجم بلدان أخرى إذا عوملت “باحترام”

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

أكّد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الجمعة أن روسيا لا تنوي مهاجمة بلدان أخرى إذا عوملت “باحترام”، متّهما الغرب “بالخداع”من خلال الاستمرار في توسيع صفوف حلف شمال الأطلسي (الناتو).

وقال بوتين خلال مؤتمره الصحافي التقليدي في نهاية العام “لن تطلق أي عملية إذا قمتم بمعاملتنا باحترام وراعيتم مصالحنا”، ردّا على سؤال حول “عمليات عسكرية خاصة جديدة” وهي التسمية التي تطلقها روسيا على الحرب في أوكرانيا.

وأعلن بوتين بأنه قد يأمر قواته بوقف الهجمات بالصواريخ بعيدة المدى والضربات بالمسيرات يوم الانتخابات إذا نظّمت كييف الاقتراع الرئاسي الذي تطالب به كل من موسكو وواشنطن.

وقال بوتين في مؤتمر صحافي متلفز “نحن على استعداد للتفكير في ضمان الأمن أثناء الانتخابات في أوكرانيا. على الأقل الامتناع عن تنفيذ ضربات في عمق الأراضي الأوكرانية يوم الانتخابات”.