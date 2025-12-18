وزيرة الأشغال: توقيع العقد التنفيذي لاستكمال مشروع ميناء مبارك الكبير الأسبوع المقبل

وزيرة الأشغال العامة الدكتورة نورة المشعان خلال ترؤسها الاجتماع الـ39 للجنة الوزارية لمتابعة تنفيذ المشاريع الكبرى في البلاد

قالت وزيرة الأشغال العامة الدكتورة نورة المشعان إن توقيع العقد التنفيذي لاستكمال مشروع ميناء (مبارك الكبير) سيتم الأسبوع المقبل برعاية وحضور سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء لمراسم التوقيع مع كبار المسؤولين في الشركة الصينية الحكومية التابعة لوزارة النقل الصينية.

جاء ذلك في بيان صحفي صادر عن وزارة الأشغال العامة عقب ترؤس الدكتورة المشعان الاجتماع الـ39 للجنة الوزارية لمتابعة تنفيذ المشاريع الكبرى في البلاد للوقوف على آخر مستجدات تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى التي تضمنتها مذكرات التفاهم الموقعة بين حكومة دولة الكويت وحكومات الدول الشقيقة والصديقة.

وأوضحت المشعان أن الإنجازات الوطنية المحققة في البلاد ضمن المسيرة التنموية الشاملة تمضي بخطى متسارعة وثبات وتقدم للعبور إلى مستقبل واعد في ظل التوجيهات السامية من لدن القيادة السياسية الحكيمة. من جهته ذكر مساعد وزير الخارجية لشؤون آسيا وعضو ومقرر اللجنة الوزارية السفير سميح جوهر حيات وفق البيان أن الاجتماع ناقش متابعة تقارير ومستجدات الجهات الحكومية المعنية في اجراءات تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى في ميناء مبارك الكبير. وأضاف حيات أن الاجتماع ناقش كذلك التعاون في مجال منظومة الطاقة الكهربائية وتطوير الطاقة المتجددة والتعاون بشأن منظومة خضراء منخفضة الكربون لإعادة تدوير النفايات والتعاون في مجال التطوير الإسكاني والتعاون في مجال البنية التحتية البيئية لمحطات معالجة مياه الصرف الصحي إضافة إلى التعاون في مجال البيئة ومكافحة التصحر.

وحضر الاجتماع وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان عبداللطيف المشاري ووزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار بالوكالة الدكتور صبيح المخيزيم والمدير العام لهيئة تشجيع الاستثمار المباشر الشيخ الدكتور مشعل جابر الأحمد الصباح ورئيس إدارة الفتوى والتشريع المستشار صلاح الماجد ومساعد وزير الخارجية لشؤون آسيا وعضو ومقرر اللجنة الوزارية السفير سميح جوهر حيات.