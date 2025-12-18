رئيس مجلس الوزراء بالإنابة: منتسبو “الداخلية” نموذج مشرف بأداء الواجب الأمني والدرع الحصينة لحماية الوطن

رئيس مجلس الوزراء بالإنابة الشيخ فهد يوسف سعود الصباح

أكد رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح أن منتسبي (الداخلية) رجالا ونساء يجسدون نموذجا مشرفا في أداء الواجب الأمني ويشكلون الدرع الحصينة لحماية الوطن وصون أمنه واستقراره بروح عالية من المسؤولية والانضباط والتفاني.

وقال الشيخ فهد اليوسف في كلمة له نقلها بيان لوزارة الداخلية بمناسبة يوم الشرطة العربية الذي يصادف اليوم الخميس (18 ديسمبر كل عام) إن رجال ونساء الأمن هم خط الدفاع الأول عن القانون والنظام وحماة المجتمع ويؤدون مهامهم الأمنية والإنسانية بكل إخلاص مستلهمين توجيهات حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ومتابعة ودعم سمو ولي عهده الأمين الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله.

وأوضح أن هذه المناسبة تمثل محطة تقدير واعتزاز بجهود منتسبي (الداخلية) رجالا ونساء وما يقدمونه من تضحيات متواصلة في مختلف مواقع العمل الميدانية والإدارية مؤكدا أن الوزارة تفخر بكل فرد من منتسبيها وتثمن التزامهم وانضباطهم وتقدر ما يبذلونه من جهود دؤوبة في خدمة الوطن والمجتمع.

وأضاف الشيخ فهد اليوسف “لقد أثبتم على الدوام قدرتكم العالية على تحمل المسؤوليات ومواجهة التحديات الأمنية بمهنية واقتدار وأسهمتم بجهودكم الصادقة في ترسيخ الأمن وتعزيز الطمأنينة في المجتمع حيث تمثل تضحياتكم اليومية رسالة أمان وثقة لكل مواطن ومقيم”.

وشدد على ما توليه وزارة الداخلية من أهمية قصوى لتطوير العمل المؤسسي وتعزيز الكفاءة التشغيلية في كل قطاعاتها من خلال تحديث الإجراءات والارتقاء بالأداء وتبني الحلول التقنية الحديثة بما يسهم في دعم منتسبي الوزارة وتمكينهم من أداء مهامهم بكفاءة وفاعلية أعلى.

وتقدم بأسمى آيات الشكر والتقدير إلى جميع منتسبي وزارة الداخلية رجالا ونساء مشيدا بدورهم في تعزيز الثقافة الأمنية وترسيخ قيم الالتزام بالقانون مبينا أن الوزارة ستواصل دعمهم والاعتزاز بعطائهم لما فيه خير الوطن وأمنه واستقراره