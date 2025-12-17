وزيرة الشؤون الاجتماعية ترأس وفد الكويت في الاجتماع الوزاري الخليجي التنسيقي بالأردن

وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة تترأس الوفد الكويتي في الاجتماع

ترأست وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة اليوم الأربعاء وفد الكويت المشارك في الاجتماع التنسيقي الـ 49 لوزراء الشؤون والتنمية الاجتماعية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد في العاصمة الأردنية عمان.

وبحث الاجتماع جدول اعمال الاجتماع الـ 45 لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب المقرر عقده يوم غد الخميس.

وأشاد المجتمعون بالجهود المتميزة التي بذلتها دولة الكويت خلال رئاستها السابقة للدورة وماحققته من اسهامات فاعلة في تعزيز العمل الاجتماعي الخليجي المشترك ودفع مسارات التنسيق والتكامل بين دول المجلس بما انعكس ايجابا على تطوير السياسات والبرامج الاجتماعية ذات الاولوية.

وأكد المجتمعون دعمهم الكامل لرئاسة مملكة البحرين للدورة الحالية متمنين لها التوفيق في مواصلة البناء على ما تحقق من منجزات وتعزيز التعاون الخليجي بما يخدم القضايا الاجتماعية والتنمويةالمشتركة ويحقق تطلعات شعوب دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.