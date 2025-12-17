الداخلية: ضبط 10 حاويات إضافية في الخويسات ضمن قضية التشكيل العصابي لتهريب الديزل

المضبوطات

قالت وزارة الداخلية اليوم الأربعاء إنه استكمالا لما تم نشره سابقا بشأن ضبط تشكيل عصابي متخصص في سرقة مواد بترولية (ديزل) وتهريبها إلى خارج البلاد فقد تمكنت من ضبط 10 حاويات إضافية في منطقة الخويسات وكشف تلاعب في البيانات الجمركية.

وذكرت (الداخلية) في بيان صحفي أنه في إطار جهودها الأمنية لكشف ملابسات القضية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتورطين توصلت تحريات قطاع الأمن الجنائي ممثلا في إدارة مباحث محافظة الجهراء إلى أن بعض الحاويات المضبوطة قد تم استخراج بيانات جمركية لها والانتهاء من إجراءات التفتيش وكانت جاهزة لصعود الباخرة.

وأضافت أن هذه الحاويات لا تزال بداخل مزرعة بالعبدلي ولم تتخذ بشأنها الإجراءات القانونية المتبعة لشحن الحاويات إلى خارج البلاد “مما يؤكد وجود تلاعب في البيانات الجمركية ووصف الشحنة”.

وبينت أنه تبين وجود 10 حاويات أخرى مملوءة بمواد الديزل في منطقة (الخويسات) حيث تم على الفور ضبطها داخل منطقة ذات حيازة مملوكة للدولة وصدر أمر بسحبها من أحد الأشخاص والتي كانت مخصصة له “كاستراحة عائلية” إلا أنه خالف الأمر وقام بتأجيرها لعدد من الشركات لاستخدامها كمخازن بموجب عقود مبرمة دون علمهم بأن الأرض مملوكة للدولة ويحظر استئجارها.

وأضافت أن الجهود الأمنية أسفرت عن ضبط 4 متهمين على ذمة القضية مبينة استكمال الإجراءات القانونية بحقهم وإحالتهم إلى جهة الاختصاص.

وحذرت (الداخلية) أنها “لن تهاونها في تطبيق القانون وسحب الحيازات المستخدمة للأغراض غير المخصصة لها واتخاذ الإجراءات الحازمة بحق كل من تسول له نفسه العبث بمقدرات الدولة أو الإضرار بالاقتصاد الوطني”.