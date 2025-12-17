وزيرة الشؤون: دولة الكويت تقف إلى جانب السودان حكومة وشعبا

وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة خلال لقائها مع وزير الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية السوداني

أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة اليوم الأربعاء وقوف دولة الكويت إلى جانب السودان الشقيق حكومة وشعبا في ظل ما يمر به من ظروف إنسانية صعبة انطلاقا من العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين.

جاء ذلك في تصريح للحويلة لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) عقب لقائها مع وزير الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية السوداني معتصم صالح على هامش مشاركتهما في اجتماعات الدورة الـ45 لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب الذي تستضيفه العاصمة الأردنية عمان.

وقالت إن دولة الكويت كانت من أوائل الدول التي بادرت بتقديم الدعم الإنساني للسودان عبر جمعية الهلال الأحمر الكويتي.

وجددت التزام الكويت بمواصلة دعمها الإنساني وتعزيز التعاون المشترك عبر الجمعيات الخيرية ومؤسسات المجتمع المدني وبتنسيق ودعم من الحكومة الكويتية بما يحقق مصلحة الشعب السوداني الشقيق.

بدوره استعرض الوزير السوداني خلال اللقاء حجم التحديات الإنسانية التي تواجه بلاده نتيجة الحرب وما خلفته من دمار واسع في البنية التحتية وتدمير للسجلات الطبية وسجلات المحاكم.

وأكد أن الأزمة أسفرت عن نزوح أكثر من 16 مليون مواطن يعيش كثير منهم في أوضاع إنسانية صعبة إضافة إلى وجود أكثر من 3 ملايين نازح خارج مظلة التأمين الصحي.