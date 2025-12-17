مجلس الوزراء الكويتي يعقد اجتماعه الأسبوعي

من الجلسة

عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي صباح اليوم الأربعاء الموافق 17/12/2025 في قصر بيان برئاسة معالي رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح وبعد الاجتماع صرح معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء شريدة عبدالله المعوشرجي بما يلي: بمناسبة الذكرى الثانية لتولي حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه مقاليد الحكم يتوجه مجلس الوزراء في مستهل اجتماعه إلى الباري عز وجل أن يوفق سموه حفظه الله ورعاه ويسدد خطاه لكل ما من شأنه رفعة وتقدم ونهضة دولة الكويت وأن يمتع سموه حفظه الله ورعاه بالصحة والعافية والعمر المديد.

من جانب آخر قرر مجلس الوزراء تعطيل العمل في جميع الوزارات والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة يوم الخميس الموافق 1/1/2026 بمناسبة عطلة رأس السنة الميلادية لعام 2026 على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الأحد الموافق 4/1/2026 أما الأجهزة ذات طبيعة العمل الخاصة فتحدد عطلتها بمعرفة الجهات المختصة بشؤونها بمراعاة المصلحة العامة.

وبمناسبتي الذكرى الـ (54) للعيد الوطني لمملكة البحرين الشقيقة والذكرى الـ (26) لتولي صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة حفظه الله ورعاه مقاليد الحكم يتقدم مجلس الوزراء بخالص التهنئة والتبريكات إلى صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة وإلى الشعب البحريني الشقيق بهاتين المناسبتين مشيدا بما حققته مملكة البحرين الشقيقة في عهد جلالته من إنجازات تنموية وحضارية بارزة شملت مختلف المجالات متمنيا لجلالته موفور الصحة وتمام العافية ولمملكة البحرين الشقيقة وشعبها الكريم المزيد من التقدم والازدهار.

وبمناسبة ذكرى اليوم الوطني لتولي مؤسس دولة قطر الشقيقة الشيخ جاسم بن محمد آل ثاني الحكم في البلاد يتقدم مجلس الوزراء بخالص التهنئة والتبريكات إلى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة حفظه الله ورعاه سائلا المولى عز وجل أن يديم على سموه موفور الصحة وتمام العافية وأن يحقق لدولة قطر الشقيقة وشعبها الكريم كل الرقي والازدهار في ظل قيادة سموه الحكيمة.

من جانب آخر أحاط معالي وزير الدفاع الشيخ عبدالله علي عبدالله السالم الصباح رئيس بعثة الشرف المرافقة لصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز آل سعود وزير الدولة عضو مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية الشقيقة مجلس الوزراء علما بنتائج الزيارة الرسمية لصاحب السمو الملكي إلى دولة الكويت يوم الأحد الماضي ولقائه بحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه حيث نقل لسموه حفظه الله ورعاه تحيات وتقدير أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة حفظه الله ورعاه وأخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه وتمنياتهما لسموه حفظه الله ورعاه بوافر الصحة وتمام العافية ولشعب دولة الكويت المزيد من التقدم والرقي وقد حمله حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه تحياته لأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة حفظه الله ورعاه وأخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه وتمنياته لهما بموفور الصحة ودوام العافية سائلا سموه حفظه الله ورعاه المولى تعالى أن ينعم على المملكة العربية السعودية وشعبها الشقيق بمزيد من النمو والازدهار تحت ظل القيادة الحكيمة لأخيه خادم الحرمين الشريفين، وكذلك لقائه بسمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله وأيضا لقائه بمعالي رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح.

من جهة أخرى أحاط معالي وزير الخارجية عبدالله علي اليحيا مجلس الوزراء علما بلقائه بالأمين العام لمنظمة دول الكومنولث السيدة شيرلي بوتشي وذلك بمناسبة زيارتها والوفد المرافق لها إلى البلاد حيث تم خلال اللقاء استعراض العلاقات الوثيقة التي تجمع بين دولة الكويت ومنظمة دول الكومنولث في عدد من المشاريع التنموية المشتركة وأطر تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات.

من جهة أخرى اطلع مجلس الوزراء على محضر اجتماع اللجنة الوزارية للشؤون الاقتصادية المتضمن عدة بنود أبرزها التقرير نصف السنوي عن الفترة من ( إبريل – سبتمبر 2025 ) لهيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

من جانب آخر اطلع مجلس الوزراء على محضر اللجنة الوزارية للخدمات العامة المتضمن عدة بنود أبرزها التقرير الدوري المقدم من وزارة الأشغال العامة بشأن الإجراءات المتخذة من قبل فريق العمل لمعالجة الأوضاع البيئية القائمة في جون الكويت والبرنامج الزمني للحلول المقترحة للتوصيات التي تم التوصل إليها بهذا الخصوص.

واستعرض مجلس الوزراء عددا من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال وقرر الموافقة عليها كما قرر إحالة عدد منها إلى اللجان الوزارية المختصة لدراستها وإعداد تقارير بشأنها لاستكمال الإجراءات الخاصة لإنجازها.