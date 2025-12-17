بوتين: روسيا ستحقق أهدافها في أوكرانيا “بكل تأكيد”

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

شدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأربعاء على أن موسكو ستحقق أهدافها من عملية أوكرانيا العسكرية “بكل تأكيد”، بما في ذلك السيطرة على أراض تعتبرها تابعة لها، في ظل المساعي الدبلوماسية الدولية لإنهاء الحرب.

وقال بوتين أثناء اجتماع مع مسؤولي وزارة الدفاع في موسكو إن “أهداف العملية العسكرية الخاصة ستتحقق بكل تأكيد”. وأضاف “نفضّل القيام بذلك واجتثاث الأسباب الرئيسية للنزاع بالسبل الدبلوماسية”، متعهدا السيطرة على أراض تصر موسكو على أنها ضمّتها “بالوسائل العسكرية” إذا “رفضت الدولة المعادية ورعاتها الأجانب الانخراط في مباحثات موضوعية”.