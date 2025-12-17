إطلاق النسخة الثانية من “أبطال الاستدامة” لتمكين الجامعيين

السفير السويسري تيزيانو بالميلي يتوسط وليد الخشتي وسلام عبد الباقي وليلى المطيري وفرق العمل من الجهات الثلاث

للعام الثاني على التوالي، أعلنت زين الكويت عن تعاونها مع شركة نستله الكويت وجمعيتي إنجاز العرب وإنجاز الكويت لإطلاق مُبادرة “أبطال الاستدامة”، والتي تهدف إلى تمكين الجامعيين في مجالات ريادة الأعمال بما يُعزّز من مهاراتهم في إيجاد الحلول المُستدامة للتحديات الاجتماعية والبيئية المُختلفة.

تم الإعلان عن التعاون في مقر زين بالشويخ، بحضور سفير الاتحاد السويسري لدى الكويت تيزيانو بالميلي، والرئيس التنفيذي للعلاقات والشؤون المؤسسية في زين الكويت وليد الخشتي، والمدير العام في نستله الكويت سلام عبد الباقي، والرئيس التنفيذي لجمعية إنجاز الكويت ليلى المطيري، والمسؤولين التنفيذيين وفرق العمل من الجهات الثلاث.

في نسختها الثانية هذا العام، وبعد الأثر اللافت الذي صنعته في انطلاقتها الأولى، تواصل مبادرة “أبطال الاستدامة” رسالتها في الاستثمار بالشباب الجامعي، عبر تأهيل 150 طالب وطالبة بالمعارف والمهارات التي يحتاجونها لتحويل أفكارهم إلى مشاريع ريادية قابلة للنمو، حيث تضع ريادة الأعمال المُستدامة في قلب تجربتها، لتفتح أمام المشاركين مساحة عملية لتطوير حلول مبتكرة تلامس التحديات البيئية والاجتماعية وتقدّم لها استجابات واقعية.

وتأتي هذه المبادرة بالتوازي مع مسابقة “برنامج الشركة” التي تنظّمها جمعية إنجاز لتعزيز قدرات الشباب الكويتي المبدع، والتي تحرص زين على دعمها سنوياً ضمن شراكتها الاستراتيجية مع الجمعية، الممتدة لأكثر من 20 عاماً منذ تأسيسها.

وخلال هذا المسار الطويل، واصلت زين الوقوف إلى جانب برامج إنجاز الأكاديمية والتدريبية المتنوعة، انطلاقاً من إيمانها بأهمية رعاية طاقات الشباب وصقل مهاراتهم وتمكينهم من بناء مساراتهم المهنية بثقة، بما يعزّز فرص نجاحهم في ريادة الأعمال ويهيئهم لمتطلبات سوق العمل المتجددة.

وفي تعليقه، قال وليد الخشتي: ” نلتقي بكم اليوم في عامنا الثاني على التوالي ضمن هذا التعاون، امتداداً لشراكتنا الاستراتيجية مع “إنجاز” التي ما زالت تُثمر سنوياً ببرامج ومبادرات متجددة تُجسّد رؤيتنا المشتركة لتمكين الشباب الكويتي والاستثمار في طاقاتهم وإبداعاتهم، مستندين إلى النجاح الذي حققه الموسم الماضي، وما شهده من تفاعل لافت من الطلبة والشركاء.”

وأضاف: “تتمثل هذه الرؤية في إعداد الجيل القادم من روّاد الأعمال، وتعزيز قدرتهم على تحويل أفكارهم إلى مشاريع واقعية ذات أثر اقتصادي واجتماعي وبيئي مُستدام، خاصةً أن شباب الكويت يثبتون دائماً تميّزهم في مختلف المجالات وقدرتهم على الابتكار والمنافسة.”

وبيّن الخشتي بقوله: “اليوم نُجدد ترحيبنا بـ “نستله” في هذه المبادرة للعام الثاني، ونحن سعداء باستمرار هذا التعاون الذي يفتح أمام الشباب الكويتي الطموح آفاقاً أوسع لاكتساب الخبرات والمهارات مباشرة من تجارب رائدة في قطاعي التكنولوجيا والتغذية.”

وتابع قائلاً: “نؤمن أن هذا التكامل سيُثري رحلة المشاركين عبر تعريفهم بكيفية توظيف الابتكار لدفع النمو المستدام، وتمكينهم من تطوير حلول مبتكرة تعالج التحديات البيئية والاجتماعية، وبناء نماذج أعمال قابلة للتطبيق والتوسع.”

وصرّح سلام عبد الباقي قائلاً: “في نستله، نؤمن بأن خلق القيمة المشتركة لا يتحقق إلا من خلال الاستثمار في الإنسان، وبشكلٍ خاص الشباب، فهم القوة القادرة على دفع حدود الابتكار وإيجاد حلول جديدة للتحديات البيئية والاجتماعية التي نعمل جميعاً لمعالجتها.”

الخشتي وعبد الباقي والمطيري يُعلنون انطلاق النسخة الثانية من البرنامج

وأضاف: “من خلال تدريب وإرشاد الطلبة في مبادرة أبطال الاستدامة، نمنحهم الأدوات ليصبحوا رواد تغيير حقيقيين، وفي المقابل نتعلم منهم ونجدّد طرق تفكيرنا، فالمستقبل يحتاج شباباً يجرؤون على التفكير بشكل مختلف، ونستله ستكون دائماً شريكاً لهم في هذه الرحلة.”

وقالت ليلى هلال المطيري في تعليقها:” إن تجديد التعاون هو نتيجة لعمل مثمر ناجح تم في السنة الأولى لانطلاق المبادرة التي تهدف إلى صقل مفاهيم الاستدامة بين الشباب في المرحلة الجامعية وتحديداً المشاركين في برنامج الشركة، وكذلك تعزيز التعاون ما بين مؤسسات القطاع الخاص والمؤسسات التعليمية المشاركة في حملة أبطال الاستدامة من خلال إبراز دورهم في المسؤولية الاجتماعية، وذلك عن طريق المساهمات الخاصة بتطوير مهارات الطلبة ودعم أفكارهم التي تعالج تحديات حقيقية إن كانت بيئية أو اجتماعية أو غيرها من التحديات، فمبادرة أبطال الاستدامة هي ليست مجرد تدريب بل تفوق ذلك فهي حركة نحو مستقبل أفضل.”

ضمن هذه الشراكة، تتكامل مبادرة “أبطال الاستدامة” من نستله مع مسابقة “برنامج الشركة” من إنجاز لتقديم تجربة تعليمية تُحوّل المعرفة النظرية إلى تطبيق عملي، حيث تصبح الفصول الدراسية نقطة انطلاق لتأسيس أفكار مشاريع ناشئة.

ويمنح ذلك الطلبة فرصة تطوير مهارات إدارة الأعمال والريادة، بالاستناد إلى خبرات قيادات القطاع الخاص من زين ونستله وإنجاز، إلى جانب تدريب وإرشاد مُخصص يقدّمه فريق نستله للمشاركين.

وتركّز مسابقة “برنامج الشركة” السنوية على تمكين الطلبة من خوض تجربة تأسيس وإدارة شركاتهم الناشئة بأنفسهم، عبر مسارٍ تدريبيٍ مُتكاملٍ يقوده متطوعون ذوو خبرة من مؤسسات القطاع الخاص في الكويت، لمساعدتهم على اكتساب المهارات الأساسية المطلوبة في عالم الأعمال طوال فترة المسابقة.

ومن خلال هذا المزيج من التجربة العملية والإرشاد، يطوّر المشاركون قدراتهم الإدارية ويكتسبون أدوات واقعية لبناء مشاريع ناجحة، بما يعزّز جاهزيتهم المهنية وفرصهم في سوق العمل.

كما تتيح المبادرة للمشاركين الاستفادة من مقابلات سريعة تمنحهم فرص تدريب لدى نستله الكويت وزين، لتكون خطوة إضافية نحو تجربة عمل حقيقية داخل بيئات ديناميكية.

ومن جهتها، تواصل زين عبر هذه الشراكة دورها في دعم الشباب الطموح وتزويدهم بما يلزم لتطوير أفكارهم وفق معايير عالمية، من خلال برامج تدريبية تمتد على مدار العام بما يُرسّخ بيئة مُحفّزة تحتضن طاقات وإبداعات الشباب في الكويت.