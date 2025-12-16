رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية يفتتح استاد نايف الدبوس ومجمع صالات الألعاب الجماعية بنادي الفحيحيل

رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية يقص شريط الافتتاح بحضور وزير الإعلام والشباب

افتتح رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح اليوم الثلاثاء استاد (نايف الدبوس) ومجمع صالات الألعاب الجماعية في نادي الفحيحيل الرياضي بحضور وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري ومحافظ الأحمدي الشيخ حمود جابر الأحمد الصباح.

استاد نايف الدبوس

وقال الوزير المطيري في تصريح صحفي عقب الافتتاح الذي جاء بحضور المدير العام للهيئة العامة للرياضة بالتكليف بشار عبدالله ورئيس نادي الفحيحيل حمد الدبوس وعدد من المسؤولين إن هذا المجمع الرياضي المميز الذي يضم ملعب كرة قدم يتسع لـ12 ألف متفرج وصالات لألعاب كرة اليد والسلة والطائرة وملعب تدريب ومضمار يهدف إلى تطوير المنشآت الرياضية ورفع كفاءتها وفق أعلى المعايير بما يعزز الجاهزية لاستضافة دولة الكويت مختلف البطولات والمناسبات الرياضية خلال الفترة المقبلة.

رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية يسدل الستار عن اللوحة التذكارية للاستاد

وأكد الوزير المطيري أن تدشين هذا المجمع الرياضي يجسد الحرص والدعم المتواصل الذي يوليه حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وسمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح وسمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظهما الله للقطاعين الرياضي والشبابي.

استاد نايف الدبوس

وشدد على أن هذا الاهتمام يعكس إيمان القيادة السياسية حفظهم الله ورعاهم بأهمية الرياضة كرافد مهم لتحقيق التنمية وبناء الشباب الرياضي مضيفا أن هذه المنشآت تجسد استراتيجية الهيئة العامة للرياضة لتوفير بيئة رياضية متكاملة تدعم المواهب الوطنية وترسخ مكانة دولة الكويت على خريطة الرياضة الإقليمية والدولية.

صورة جماعية بجانب اللوحة التذكارية للاستاد

وأعرب عن خالص الشكر والتقدير لراعي حفل الافتتاح الشيخ فهد يوسف سعود الصباح منوها بدور القائمين على المشروع وإدارة نادي الفحيحيل والعاملين فيه نظير جهودهم المخلصة التي أسهمت في إنجاز هذا الصرح الرياضي.