دولة الكويت تدين بأشد العبارات مصادقة الاحتلال على إقامة 19 مستوطنة في الضفة الغربية

وزارة الخارجية

أعربت وزارة الخارجية اليوم الثلاثاء عن إدانة دولة الكويت وبأشد العبارات مصادقة حكومة الاحتلال الإسرائيلي على إقامة 19 مستوطنة في الضفة الغربية المحتلة في انتهاك صارخٍ للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة لا سيما قرارات مجلس الأمن.

وقالت الخارجية في بيان لها إن دولة الكويت إذ تشدد على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته القانونية والأخلاقية وإلزام سلطات الاحتلال بوقف جميع أنشطتها الاستيطانية غير القانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة فإنها تؤكد موقفها الثابت والمبدئي تجاه القضية الفلسطينية ووقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق في نضاله المشروع وصولا إلى إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.