طهران تعلن أن إيرانيا محتجزا بتهمة التجسس لصالح الاحتلال يحمل الجنسية السويدية

أعلنت السلطة القضائية الإيرانية الثلاثاء أن مواطنا أُلقي القبض عليه خلال حرب الأيام الاثني عشر الأخيرة مع الاحتلال في حزيران/يونيو، ويخضع للمحاكمة بتهمة التجسس، يحمل الجنسية السويدية.

ونقلت وكالة أنباء ميزان أونلاين التابعة للسلطة القضائية عن المتحدث باسم السلطة القضائية أصغر جهانغير قوله إنه “تم أخيرا التحقيق في قضية في محافظة ألبرز تتعلق بجاسوس يحمل جنسية مزدوجة. وقد حصل هذا الشخص على الجنسية السويدية عام 2020، وكان يقيم هناك منذ ذلك الحين”.

وقد “أُلقي القبض على هذا الشخص بتهمة التجسس لصالح الكيان الصهيوني خلال حرب الأيام الاثني عشر يوما” التي اندلعت في 13 حزيران/يونيو عقب غارات إسرائيلية على إيران، وفق ما أفادت الوكالة الإيرانية من دون الكشف عن هوية المتهم.

وأوضح أصغر جهانغير أن الموقوف “جرى تجنيده من أجهزة المخابرات التابعة للكيان الصهيوني عام 2023، والتقى بعملاء (إسرائيليين) وتلقى تدريبات في ست عواصم أوروبية”.

ولفت إلى أن المتهم قام أيضا بزيارات عدة إلى الأراضي المحتلة، كان آخرها قبل أسبوعين من دخوله إيران، أي قبل شهر من بدء الحرب.

وبحسب جهانغير، استقر المتهم في فيلا قرب مدينة كرج القريبة من العاصمة طهران، و”كانت في حوزته معدات تجسس إلكترونية”.

وقال الناطق باسم السلطة القضائية إن المتهم اعترف بالتهم الموجهة إليه، مشيرا إلى أن الحكم سيصدر قريبا.

ولا تعترف إيران بازدواجية الجنسية وتُخضع من يحملون جنسية أخرى من مواطنيها لأحكام القوانين الإيرانية التي تلحظ عقوبة الإعدام للمدانين بالتجسس.

خلال حرب حزيران/يونيو، أعلنت طهران اعتقال ثلاثة أوروبيين على الأقل، من بينهم دراج فرنسي ألماني يبلغ 19 عاما أُطلق سراحه في تشرين الأول/أكتوبر.

ومنذ الحرب، وعدت إيران بمحاكمات سريعة للموقوفين بشبهة التعامل مع الاحتلال، وأعلنت عن اعتقالات كثيرة وإعدام تسعة أشخاص على الأقل دينوا بتهمة التعامل مع الموساد، جهاز المخابرات الخارجية الإسرائيلي.