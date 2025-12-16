وزارة التجارة: إلغاء تراخيص 589 عربة متنقلة غير مجددة منذ أكثر من عام

وزارة التجارة والصناعة الكويتية

أعلنت وزارة التجارة والصناعة اليوم الثلاثاء إلغاء 589 ترخيصا تجاريا لعربات متنقلة بعد ثبوت انتهاء هذه التراخيص منذ أكثر من عام كامل دون تجديد.

وقالت الوزارة في بيان صحفي إن هذا الإجراء يأتي في إطار جهودها لتنظيم بيئة الأعمال وتعزيز تكافؤ الفرص إذ أصدرت القرار الوزاري رقم 190 لسنة 2025 القاضي بإلغاء تلك التراخيص ضمن مراجعة شاملة لقطاع العربات المتنقلة.

وأضافت أن القرار سالف الذكر يهدف إلى تنقية السوق من التراخيص غير الفاعلة وضمان توجيه الفرص والدعم لأصحاب المشاريع الجادة والعاملين فعليا في هذا القطاع الحيوي بما يسهم في خلق بيئة أكثر عدالة وتنافسية ويعزز جودة الخدمات المقدمة للمجتمع.

وأكدت أن تنظيم قطاع العربات المتنقلة لا يقتصر على إلغاء التراخيص غير الملتزمة بل يشمل كذلك تطوير أدوات الرقابة والتحول الرقمي داعية أصحاب رخص العربات المتنقلة إلى استخراج (الرخصة الذكية) عبر موقع الوزارة الإلكتروني – بوابة السجل التجاري – على أن توضع في مكان بارز على العربة.

وذكرت أن الرخصة الذكية تتضمن جميع الموافقات الرقابية ذات الصلة وتتيح التحقق منها إلكترونيا بشكل فوري بما يسهم في تسهيل الإجراءات وتعزيز الشفافية ورفع مستوى الامتثال.

وشددت في هذا السياق على ضرورة التزام أصحاب العربات المتنقلة باستخراج الرخصة الذكية وإبرازها في موعد أقصاه 31 ديسمبر الجاري مشيرة إلى أن عدم الالتزام بذلك يعرض صاحب الرخصة للمساءلة وفق الإجراءات التنظيمية المعتمدة.

وجددت وزارة التجارة والصناعة التزامها بمواصلة تنظيم هذا القطاع الحيوي ودعم المشاريع الجادة والعمل على خلق بيئة أعمال محفزة وعادلة توازن بين تشجيع المبادرات الشبابية وضمان الالتزام بالقوانين والضوابط المنظمة للنشاط التجاري في الدولة.