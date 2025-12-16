السفير البحريني: العلاقات الأخوية مع الكويت نموذج راسخ واحتفالات البحرين الوطنية محطة اعتزاز بمنجزاتها الشاملة

سفير مملكة البحرين لدى دولة الكويت صلاح المالكي

أكد سفير مملكة البحرين لدى دولة الكويت صلاح المالكي متانة العلاقات الأخوية الكويتية – البحرينية وما تشهده من تطور مستمر في مختلف المجالات في ظل دعم قيادتي البلدين الشقيقين وبما يعزز مسيرة التعاون والتكامل بينهما.

وأعرب السفير المالكي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الثلاثاء عن اعتزازه بما يربط البلدين الشقيقين من روابط تاريخية ووحدة المصير وتقارب في الرؤى والمواقف تجاه القضايا الإقليمية والدولية مؤكدا أن هذه العلاقات تمثل نموذجا راسخا في العمل الخليجي المشترك.

وبمناسبة احتفالات مملكة البحرين بالعيد الوطني وعيد الجلوس الـ26 رفع السفير المالكي أسمى آيات التهاني والتبريكات الى المملكة قيادة وحكومة وشعبا مؤكدا أن هذه الاحتفالات الوطنية تشكل محطة للاعتزاز بما تحقق من منجزات تنموية شاملة أسهمت في ترسيخ مكانة البحرين إقليميا ودوليا.

وقال إن الاحتفالات الوطنية تمثل أيضا مناسبة للتأكيد على ثوابت السياسة الخارجية البحرينية القائمة على الاعتدال والتعاون والحوار ودعم السلام والتنمية المستدامة بما كرس مكانة المملكة كشريك موثوق على الساحة الدولية.

ونوه بتزامن هذه الاحتفالات مع تولي مملكة البحرين رئاسة الدورة الحالية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وعضويتها غير الدائمة في مجلس الأمن للفترة 2026-2027 مشيرا إلى أنه تجسيد لثقة المجتمع الدولي في نهجها المتزن.