الاستثمارات الوطنية نفذت بنجاح اكتتاب الشركة العملية للطاقة حيث بلغت قيمة التغطية 276 مليون دينار وتجاوزت طلبات الاكتتاب 5 أضعاف من قيمة الطرح

عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي فهد المخيزيم

أعلنت شركة الاستثمارات الوطنية عن إتمام عملية الاكتتاب الخاص وإجراءات إدراج الشركة العملية للطاقة بنجاح في السوق الأول لبورصة الكويت، وذلك بعد الحصول على موافقات هيئة أسواق المال وبورصة الكويت، تمهيداً لبدء تداول أسهم الشركة اعتباراً من يوم الأربعاء الموافق 17 ديسمبر2025.

وأكدت الشركة أن عملية الطرح تمت وفق أعلى المعايير، وشهدت إقبالاً لافتاً من المستثمرين المحليين والدوليين، حيث تخطت طلبات الاكتتاب القيمة المطروحة بأكثر من 5 أضعاف، وبقيمة تغطية أولية بلغت 276 مليون دينار كويتي. حيث تم اصدار 94.5 مليون سهم جديد وتم إعادة طرح 165.5 مليون سهم بسعر موحد 212 فلس للسهم من أسهم الشركة العملية للطاقة للمستثمرين المؤهلين خلال الفترة من 23 نوفمبر 2025 إلى 7 ديسمبر 2025، حيث بلغ رأس مال المصدر والمدفوع الشركة العملية للطاقة بعد الاكتتاب 56.65 مليون دينار كويتي.

وفي هذا السياق، قال السيد فهد المخيزيم، عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للاستثمارات الوطنية، إن الشركة فخورة بتولي مهام مستشار الإدراج الحصري في السوق الأول لبورصة الكويت ووكيل الاكتتاب الحصري ومنسق رئيسي ومدير اكتتاب مشترك في عملية تُعد من أبرز عمليات الطرح في السوق المحلي، مضيفاً أن هذا النجاح يعزز مكانة شركة الاستثمارات الوطنية في قطاع الخدمات المالية والاستثمارية على مستوى المنطقة.

وأشار المخيزيم إلى أن الاستثمارات الوطنية سخّرت فريقاً متخصصاً لتغطية الجوانب الاستثمارية والتسويقية والاستشارية كافة، بما في ذلك عقد لقاءات مع المؤسسات والمستثمرين والرد على الاستفسارات عبر مختلف القنوات، بهدف ضمان وصول المعلومات الدقيقة للمكتتبين. كما أكد أن الطرح استقطب اهتمام طيفٍ واسع من مديري الأصول العالميين من فئة الاستثمار طويل الأجل، ومنصّات الاستثمار الدولية، والمؤسسات المرتبطة بصناديق الثروة السيادية، إضافةً إلى مستثمرين إقليميين بارزين، بما يرسّخ متانة أساسيات الشركة العملية للطاقة ويعكس الجاذبية المتنامية لأسواق رأس المال في دولة الكويت.

وأشاد المخيزيم بالتعاون الكبير من هيئة أسواق المال وشركة بورصة الكويت والشركة الكويتية للمقاصة، مؤكداً أن الإجراءات السلسة من كافة الأطراف أسهمت في إتمام الطرح والإدراج بكفاءة عالية، فيما يعكس دعم المنظومة المالية لتشجيع إدراج الشركات ذات الملاءة المالية القوية.

وأوضح أن الشركة العملية للطاقة تُعد من الكيانات الرائدة في خدمات الحفر وصيانة آبار النفط والغاز وإدارة منصات الحفر والخدمات النفطية المتخصصة، حيث نقوم بتنفيذ العديد من المشاريع النفطية الرائدة في الكويت والمنطقة، ويقوم على تنفيذ استراتيجية الشركة مجلي إدارة يزخر بالكفاءات المميزة بمختلف القطاعات وفريق تنفيذي وفني يتميز بالكفاءة والخبرة الطويلة، وهو ما أسهم في جذب اهتمام المستثمرين وتحقيق طلبات اكتتاب فاقت الكميات المطروحة.

وختم المخيزيم تصريحه بالتأكيد على أن نجاح عملية الاكتتاب يمثل امتداداً لمسيرة الاستثمارات الوطنية في إدارة عمليات الطرح والإدراجات النوعية، ضمن سجل حافل شمل إدراج شركة بورصة الكويت وشركة أولاد علي الغانم للسيارات ومجموعة البيوت الاستثمارية القابضة وغيرها من العمليات الاستثمارية الاستراتيجية في المنطقة.