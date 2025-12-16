بنك برقان يطلق تطبيق علاقات المستثمرين على الموبايل لتعزيز التواصل مع المستثمرين

بنك برقان يطلق تطبيق علاقات المستثمرين على الموبايل

في إطار جهوده المستمرّة للارتقاء ببنيته الرقمية في مختلف عملياته، أطلق بنك برقان مؤخراً تطبيقاً جديداً على الموبايل خاصاً بعلاقات المستثمرين (IR). ويأتي هذا التطبيق المتطوّر والمتوفر على نظامَي iOS وAndroid في إطار جهود البنك لدعم آلية التواصل مع المستثمرين وأصحاب المصلحة، وحرصاً على الالتزام التام بالمتطلبات الرقابية، واتباع أفضل الممارسات العالمية في الإفصاح. ويجسّد هذا الإنجاز الرقمي التزام بنك برقان الراسخ بالشفافية والتواصل أولاً فأول مع المستثمرين.

يقدّم تطبيق علاقات المستثمرين من بنك برقان تجربة متطوّرة للوصول إلى البيانات المالية والمعلومات الخاصة بالبنك، عبر منصة تفاعلية سهلة الاستخدام توفّر تحديثات سلسة وفورية. ويتيح التطبيق للمستثمرين الاطلاع السريع على أحدث الإفصاحات والتقارير المالية والمعلومات الموجهة للمستثمرين وفعاليات البنك، بما يضمن لهم متابعة مستمرة لكل المعلومات المتاحة للمستثمرين. كما يمكّنهم من استعراض أبرز المؤشرات المالية وقياسات الأداء وتاريخ توزيعات الأرباح بشكل مباشر وواضح.

ومن خلال التطبيق، يمكن للمستثمرين أيضاً تلقي إشعارات فورية لدى صدور أي إفصاحات أو تقارير جديدة أو عند الإعلان عن أي فعاليات مقبلة، مع إمكانية إضافتها مباشرة إلى تقويم هواتفهم بكل سهولة. وإلى جانب ذلك، يتيح التطبيق تتبّع حركة سعر السهم عبر مخططات تفاعلية، وتحليل أدائه خلال فترات زمنية متعددة.

وتضمن هذه المزايا تمكين المستثمرين وأصحاب المصلحة من التفاعل مع المعلومات المالية لبنك برقان بسهولة وكفاءة وأمان، في أي وقت ومن أي مكان. كما يتيح التطبيق للمستثمرين إنشاء وإدارة قوائم مراقبة مخصّصة تتم مزامنتها عبر مختلف أجهزتهم، إضافة إلى خصائص أخرى مثل اختيار اللغة المفضلة، والعملات، وإعدادات الإشعارات بما يتناسب مع احتياجاتهم.

وبهذه المناسبة، قال خالد الزومان، رئيس المدراء الماليين للمجموعة في بنك برقان: “يمثّل إطلاق تطبيق علاقات المستثمرين خطوة نوعية في مسيرة التحوّل الرقمي لبنك برقان ويرسخ التزامنا بتعزيز آلية التواصل مع المستثمرين”. وأضاف: ” من خلال التطبيق، يمكن للمستثمرين والمعنيين الاطلاع بشكل فوري وبسيط و واضح على أبرز البيانات المالية وإفصاحات البنك، مما يجعل متابعة المستجدات أسهل من أي وقت مضى”.

وتماشياً مع استراتيجيات البنك في حماية البيانات والحوكمة السحابية وإدارة المخاطر، يعمل تطبيق علاقات المستثمرين كمنصة سحابية مستقلة تماماً ومنفصلة عن الأنظمة الداخلية لبنك برقان. كما أن التطبيق لا يُجري أي معاملات مالية ولا يخزّن معلومات حسّاسة تخص العملاء، ما يضمن أعلى مستويات الأمان وسلامة العمليات.

ويمكن للمستثمرين وأصحاب المصلحة في بنك برقان تحميل تطبيق علاقات المستثمرين للهواتف الذكية من خلال متجر آبل ستور أو غوغل بلاي.