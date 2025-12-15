بنك بوبيان راعٍ رئيسي لـ “قوت ماركت” في نسخته الـ 12

المسؤول الأول في إدارة الاتصالات والعلاقات المؤسسية في بنك بوبيان دانه الحمادي

أعلن بنك بوبيان عن رعايته الرئيسية ومشاركته في الموسم الجديد من “قوت ماركت”، الذي انطلقت فعالياته السبت الماضي في مركز الشيخ عبدالله السالم الثقافي، بمشاركة واسعة من المبادرين ورواد الأعمال في العديد من المجالات والصناعات الغذائية، والمزارع، والحرف اليدوية.

وتأتي رعاية بنك بوبيان الرئيسية لـ “قوت ماركت” في إطار حرصه على تعزيز حضوره في أبرز الفعاليات الداعمة لرواد الأعمال، لاسيما من فئة الشباب الكويتي، وإشراكهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، إلى جانب التواصل المباشر مع مختلف شرائح المجتمع، بما يعكس دوره الريادي في دعم نمو قطاع المشاريع الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة الكويت.

ويُعد “قوت ماركت” إحدى الفعاليات المدرجة ضمن رزنامة الفعاليات السياحية في دولة الكويت، وتؤكد مشاركة بنك بوبيان للعام الثاني على التوالي التزامه بدعم المشهد السياحي الداخلي، والمساهمة في تنشيط النمو الاقتصادي المرتبط بالفعاليات النوعية التي تستقطب الجمهور وتدعم المبادرات الوطنية.

نائب الرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية الخاصة والشخصية عبدالله المجحم يتوسط فريق الاتصالات والعلاقات المؤسسية في البنك

وبهذه المناسبة، قالت المسؤول الأول في إدارة الاتصالات والعلاقات المؤسسية في بنك بوبيان دانه الحمادي “يسعدنا أن نكون جزءاً من النجاحات المتواصلة لمعرض قوت ماركت في عامه الثاني عشر، وأن نشارك هذا العام كراعٍ رئيسي للمعرض، ساعيين إلى ترك بصمة بنك بوبيان في واحدة من أبرز الفعاليات الداعمة للمبادرين، لما يمثله قوت ماركت من فرصة مميزة للتعرف على المنتجات المحلية، وتبادل الخبرات والأفكار، وذلك انطلاقاً من مسؤوليتنا المجتمعية.”

وأضافت الحمادي أن مشاركة بنك بوبيان في الموسم الحالي جاءت مختلفة ومميزة، من خلال تقديم مجموعة من الأنشطة والمسابقات الترفيهية الجديدة لزوار جناح البنك، إلى جانب الهدايا الفورية، مشيرة إلى أن زوار المعرض سيكونون على موعد مع المزيد من الفعاليات وفرص الفوز خلال مشاركات البنك المقبلة في نسخ المعرض القادمة.

وشارك البنك هذا العام بجناح مميز وتصميم جديد كلياً، وتجربة تفاعلية بأسلوب شبابي يعكس هوية بوبيان الرقمية، حيث تضمنت الفعاليات لعبة متطورة باستخدام تقنيات الواقع الافتراضي (VR)، إلى جانب جناح تصوير تفاعلي (Photobooth) وتجربة القهوة المجانية لزوار الجناح.

حضور ومشاركة مميزة في جناح بنك بوبيان

دعم أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة

وأوضحت الحمادي “حرصنا هذا العام على تقديم مفاجأة جديدة لزوار المعرض من عملاء بوبيان، من خلال التعاون مع عدد من المشاريع المشاركة من عملاء البنك لتقديم خصومات خاصة عند الدفع باستخدام بطاقات بوبيان، إيماناً بالدور الفاعل لقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة في دعم الاقتصاد الوطني.

وأشارت إلى أن هذا القطاع يحظى باهتمام خاص من البنك عبر إدارة مصرفية الأعمال للشركات الصغيرة والمتوسطة، التي تقدم حلولاً مصرفية مرنة ومبتكرة، مصممة لتلبية احتياجات أصحاب المشاريع ودعم أفكارهم وتحويلها إلى نماذج أعمال مستدامة.

واختتمت الحمادي تصريحها بالتأكيد على أن الفترة المقبلة ستشهد مزيداً من الفعاليات والمشاركات المجتمعية التي ينظمها بنك بوبيان أو يشارك برعايتها، استمراراً لدوره البارز في دعم الشباب الكويتي وتعزيز مسؤوليته المجتمعية.

يُذكر أن معرض “قوت ماركت” يُعد من الفعاليات السنوية التي انطلقت قبل 12 عاماً بفكرة مبتكرة تهدف إلى تشجيع ودعم المنتجات المحلية، حيث انطلقت أولى فعاليات الموسم الحالي السبت الماضي، وسوف تُقام باقي الفعاليات خلال شهري يناير وفبراير 2026.