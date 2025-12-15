رئيس مجلس الوزراء بالإنابة يستقبل وزير الدولة عضو مجلس الوزراء السعودي الأمير تركي بن محمد بن فهد

استقبل معالي رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح في قصر بيان اليوم صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز آل سعود وزير الدولة عضو مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية الشقيقة والوفد المرافق له بمناسبة زيارته للبلاد وذلك بحضور وزير الدفاع رئيس بعثة الشرف المرافقة الشيخ عبدالله علي عبدالله السالم الصباح.

جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الوطيدة وأوجه التعاون المختلفة تعزيزا للتشاور الثنائي المستمر وترسيخا للشراكة الاستراتيجية بما يصب في صالح البلدين والشعبين الشقيقين.

حضر المقابلة رئيس ديوان رئيس مجلس الوزراء عبدالعزيز دخيل الدخيل وصاحب السمو الأمير سلطان بن سعد بن خالد آل سعود سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الكويت.