وزير الدفاع يبحث مع المبعوث التجاري للمملكة المتحدة لدى الكويت موضوعات مشتركة

وزير الدفاع يستقبل المبعوث التجاري للمملكة المتحدة لدى الكويت

بحث وزير الدفاع الشيخ عبدالله علي عبدالله السالم الصباح مع المبعوث التجاري للمملكة المتحدة الصديقة لدى دولة الكويت اللورد إيان ماكنيكول عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وقالت وزارة الدفاع في بيان صحفي اليوم الاثنين إن ذلك جاء خلال استقبال الشيخ عبدالله العلي المبعوث التجاري للمملكة المتحدة الصديقة بمناسبة زيارته الرسمية للبلاد.

حضر اللقاء رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن خالد الشريعان ووكيل وزارة الدفاع الشيخ الدكتور عبدالله مشعل الصباح ومساعد وزير الخارجية لشؤون أوروبا السفير صادق معرفي وسفير المملكة المتحدة لدى البلاد قدسي رشيد.