الرئيس السوري يرسل برقية تعزية إلى الرئيس ترامب بضحايا الهجوم الإرهابي في ريف حمص

الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والسوري أحمد الشرع

بعث رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع برقية تعزية إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعرب فيها عن أحرّ التعازي والمواساة إثر مقتل عدد من الجنود الأمريكيين في ريف حمص الليلة الماضية.

وقال الشرع في برقيته: “باسم الجمهورية العربية السورية، أعبّر عن خالص المواساة لعائلات الجنود الذين سقطوا وللشعب الأمريكي. إن سوريا تدين هذا الهجوم بشكل لا لبس فيه، وتؤكد التزامها الثابت بالحفاظ على الاستقرار والأمن في سوريا وفي المنطقة بأسرها”.

وكان مسلح تابع لتنظيم داعش الإرهابي قد تسلل أمس إلى موقع اجتماع في مدينة تدمر، ضمّ مسؤولين من قيادة الأمن في البادية مع وفد من قوات التحالف الدولي، وأطلق النار على القوات المشتركة السورية – الأمريكية، ما أسفر عن مقتل جنديين أمريكيين ومترجم مدني، إضافة إلى إصابة آخرين من الأمريكيين وعناصر الأمن السوري.